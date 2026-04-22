Burnley vs Manchester City: Pep Guardiola Haramkan Hilang Poin, Beri Isyarat Simpan Pemain Kunci

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, berencana menyimpan satu pemain kuncinya jelang laga pekan ke-34 Liga Inggris 2025-2026 melawan Burnley. Namun, ia mengharamkan anak asuhnya kehilangan poin.

Duel Burnley vs Manchester City itu akan digelar di Stadion Turf Moor, Burnley, Kamis 23 April 2026 pukul 02.00 WIB. Partai ini sangat krusial buat kedua kesebelasan.

1. Degradasi

Burnley masih punya asa lolos dari degradasi meski duduk di urutan 19 klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 20 poin dari 33 laga. The Clarets berselisih 13 angka dari West Ham United di urutan 17 atau batas aman.

Namun, tugas berat disandang Burnley yang harus menyapu bersih kemenangan di 5 laga sisa. Sedangkan, satu kemenangan saja dari West Ham sudah menggaransi turunnya anak asuh Scott Parker ke Divisi Championship.

2. Angin Segar

Di sisi lain, Man City mendapat angin segar usai mengalahkan Arsenal 2-1 di akhir pekan. The Citizens mengoleksi 67 poin dari 32 laga. Tambahan angka penuh saat melawan Burnley, akan menyamai nilai milik The Gunners di puncak klasemen.

Karena itu, Guardiola mengharamkan anak asuhnya kehilangan poin dari laga-laga sisa, termasuk saat melawan Burnley. Pun begitu, ia mengisyaratkan akan mengistirahatkan Rodri yang mengalami masalah usai menghadapi Arsenal.