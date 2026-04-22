Liam Rosenior Dipecat Setelah Chelsea Kalah 0-3 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |06:08 WIB
Liam Rosenior Dipecat Setelah Chelsea Kalah 0-3 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2025-2026?
Liam Rosenior berpotensi dipecat setelah Chelsea kalah 0-3 dari Brighton. (Foto: Laman resmi Chelsea)
LIAM Rosenior dipecat setelah Chelsea kalah 0-3 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2025-2026? Chelsea lagi-lagi mengalami hasil minor di Liga Inggris 2025-2026. Bertandang ke markas Brighton, The Blues -julukan Chelsea- tumbang 0-3.

Kekalahan ini merupakan yang kelima beruntun dialami Chelsea asuhan Liam Rosenior di Liga Inggris 2025-2026. Chelsea berturut-turut kalah 0-1 dari Newcastle United, dipermalukan Everton 0-3, dihajar Manchester City 0-3, ditumbangkan Manchester United 0-1 dan dihancurkan Brighton 0-3.

Chelsea kalah 0-3 dari Brighton di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Chelsea)
Chelsea kalah 0-3 dari Brighton di Liga Inggris 2025-2026.

Akibat Rentetan hasil buruk ini, Chelsea mulai tercecer dalam perburuan tiket tampil di Liga Champions 2026-2027. Chelsea saat ini duduk di posisi tujuh klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan 48 angka, terpaut tujuh poin dari Liverpool di posisi lima, batas akhir tim yang tampil di Liga Champions musim depan.

1. Desakan agar Liam Rosenior Dipecat

Mengutip dari media Inggris Football365, Liam Rosenior akan dipecat dalam beberapa jam ke depan. Semenjak melatih Chelsea, Liam Rosenior hanya menghasilkan 11 menang, dua imbang dan 10 kalah.

“Chelsea menggelar rapat darurat setelah kalah dari Brighton. Hasilnya Rosenior akan dipecat,” tulis judul yang dibuat Football365.

Pengamat sepakbola yang biasa tampil di ESPN, Craig Burley, juga mendorong manajemen Chelsea untuk memecat Liam Rosenior. Tidak ada alasan bagi Chelsea untuk mempertahankan juru taktik asal Inggris tersebut.

 

