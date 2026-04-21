Respons Bahagia Mauricio Souza Laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Digelar di Bali

PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza menyatakan senang laga PSIM Yogyakarta melawan timnya digelar di tempat netral, tepatnya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Gianyar pada Rabu 22 April 2026 pukul 15.30 WIB. Mauricio Souza mengatakan Stadion Kapten I Wayan Dipta memiliki lapangan yang berkualitas.

Kondisi lapangan pun akan membantu Persija Jakarta menampilkan skema terbaik dalam laga lanjutan pekan ke-29 Super League 2025-2026 tersebut.

"Kalau kami main di Bali, itu ada keuntungan karena lapangan bagus dan sangat mendukung untuk pertandingan, dan permainan," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers jelang pertandingan, Selasa (21/4/2026).

1. Persija Jakarta Pantang Anggap Remeh PSIM Yogyakarta

Pelatih asal Brasil itu mengatakan Persija Jakarta tidak boleh memandang remeh skuad Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta. Pasalnya, PSIM Yogyakarta beberapa kali menyulitkan tim besar, termasuk menahan Persib Bandung 1-1 di putaran pertama.

"Lawan kita (PSIM) itu juga punya tim yang lumayan teknis, dia juga main bagus. Ada banyak organisasi di dalam menguasai bola juga," kata mantan pelatih Madura United.

"Jadi, saya yakin dua tim ini senang bisa main di Bali karena lapangan yang benar-benar bagus," tambah pelatih yang memiliki kontrak bersama Persija Jakarta hingga akhir musim ini.