Jelang PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta, Eksel Runtukahu: Kami Siap Bawa Pulang 3 Poin!

Konferensi pers jelang laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di lanjutan pekan ke-29 Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)

PENYERANG Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, membara jelang pertandingan kontra PSIM Yogyakarta. Eksel Runtukahu menegaskan, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- ingin membawa pulang tiga poin ke Jakarta.

1. Laga Digeser ke Bali

Persija Jakarta akan bersua dengan PSIM Yogyakarta di pekan ke-29 Super League 2025-2026. Laga tersebut akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Rabu 22 April 2026 pukul 15.30 WIB.

Eksel Runtukahu siap bersinar di laga PSIM vs Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

Mulanya, laga tersebut akan berlangsung di Yogyakarta. Tetapi, karena berbagai pertimbangan, panitia pelaksana (Panpel) akhirnya memindahkan lokasi pertandingan.

Meski demikian, Eksel Runtukahu menegaskan pemindahan lokasi pertandingan tidak akan menjadi halangan bagi Persija Jaakarta untuk menang. Mantan pemain Barito Putera itu menyatakan, tekad Macan Kemayoran adalah membawa pulang tiga poin ke Jakarta.

"Kami sebagai pemain, kami pasti akan berikan yang terbaik walaupun tidak di lapangan, meski tidak bermain di Jogja," kata Eksel Runtukahu dalam konferensi pers pra-pertandingan, Selasa (21/4/2026).

"Tapi, kami satu tekad untuk meraih tiga poin di sini. Semoga pertandingan besok, berjalan lancar dan kami pulang ke Jakarta tiga poin," sambung mantan pemain Barito Putera.