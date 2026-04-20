Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lokasi Laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Dipindah ke Bali, Mauricio Souza Malah Senang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |03:16 WIB
Lokasi Laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Dipindah ke Bali, Mauricio Souza Malah Senang
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
SLEMAN – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, justru memberikan respons positif terkait pemindahan lokasi laga tandang kontra PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 Super League 2025-2026 ke Stadion Kapten I Wayan Dipta. Souza menilai kualitas lapangan di Gianyar jauh lebih mumpuni, yang diyakini bakal mendongkrak performa skema permainan atraktif anak asuhnya.

Sejatinya, duel panas melawan PSIM Yogyakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Rabu 22 April 2026 pukul 19.00 WIB. Namun, karena tidak adanya izin dari pihak kepolisian setempat, laga terpaksa mengalami pergeseran lokasi dan waktu.

Pertandingan antara PSIM Yogyakarta versus Persija Jakarta dipastikan bergeser ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Selain lokasi, jadwal kick-off pun turut dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.

Secara logistik, Persija Jakarta sebenarnya memiliki keuntungan lebih jika laga tetap digelar di wilayah Yogyakarta. Pasalnya, skuad Macan Kemayoran baru saja menyelesaikan laga tandang melawan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu 18 April 2026 malam WIB, yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0.

Meski lokasi laga dipindah ke Pulau Dewata, Souza menjelaskan skuadnya akan tetap bertahan di Yogyakarta untuk sementara waktu guna mematangkan persiapan. Juru taktik asal Brasil itu telah menyusun program latihan intensif sebelum bertolak ke Bali untuk menantang Laskar Mataram.

Persija Jakarta berlatih jelang hadapi Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta berlatih jelang hadapi Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)

“Kita tetap di sini. Kemungkinan besar ini pertandingan (melawan PSIM Yogyakarta) di Bali, itu informasi saya dapat. Kita tetap ada di sini dan kemungkinan besar hari Selasa kita berangkat ke Bali untuk persiapan,” kata Souza, dikutip Senin (20/4/2026).

“Kita sudah ada program untuk tetap ada di sini. Kita latihan besok dan hari Senin. Kalau kita bisa latihan hari Selasa, kita akan latihan hari Selasa juga. Tapi itu tergantung dari logistik semua,” tambahnya.

1. Kualitas Rumput

Alih-alih merasa keberatan karena harus melakukan perjalanan lebih jauh ke luar Pulau Jawa, Souza justru merasa antusias. Ia berpendapat bahwa rumput stadion yang berkualitas akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Persija, tetapi juga bagi tim lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/49/3213393/persik_kediri_vs_persita_tangerang-4Ya1_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/49/3213370/persija_jakarta-CIZL_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/49/3213340/malut_united-nVxd_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/49/3213297/psim_yogyakarta-wzPo_large.jpg
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/19/51/1697833/ajang-olahraga-bertajuk-hermina-run-2026-gaet-3000-pelari-dorong-gaya-hidup-sehat-bkv.webp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/psim_yogyakarta_bersiap_menantang_persita_tangeran.jpg
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement