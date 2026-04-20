Lokasi Laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Dipindah ke Bali, Mauricio Souza Malah Senang

SLEMAN – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, justru memberikan respons positif terkait pemindahan lokasi laga tandang kontra PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 Super League 2025-2026 ke Stadion Kapten I Wayan Dipta. Souza menilai kualitas lapangan di Gianyar jauh lebih mumpuni, yang diyakini bakal mendongkrak performa skema permainan atraktif anak asuhnya.

Sejatinya, duel panas melawan PSIM Yogyakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Rabu 22 April 2026 pukul 19.00 WIB. Namun, karena tidak adanya izin dari pihak kepolisian setempat, laga terpaksa mengalami pergeseran lokasi dan waktu.

Pertandingan antara PSIM Yogyakarta versus Persija Jakarta dipastikan bergeser ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Selain lokasi, jadwal kick-off pun turut dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.

Secara logistik, Persija Jakarta sebenarnya memiliki keuntungan lebih jika laga tetap digelar di wilayah Yogyakarta. Pasalnya, skuad Macan Kemayoran baru saja menyelesaikan laga tandang melawan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu 18 April 2026 malam WIB, yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0.

Meski lokasi laga dipindah ke Pulau Dewata, Souza menjelaskan skuadnya akan tetap bertahan di Yogyakarta untuk sementara waktu guna mematangkan persiapan. Juru taktik asal Brasil itu telah menyusun program latihan intensif sebelum bertolak ke Bali untuk menantang Laskar Mataram.

“Kita tetap di sini. Kemungkinan besar ini pertandingan (melawan PSIM Yogyakarta) di Bali, itu informasi saya dapat. Kita tetap ada di sini dan kemungkinan besar hari Selasa kita berangkat ke Bali untuk persiapan,” kata Souza, dikutip Senin (20/4/2026).

“Kita sudah ada program untuk tetap ada di sini. Kita latihan besok dan hari Senin. Kalau kita bisa latihan hari Selasa, kita akan latihan hari Selasa juga. Tapi itu tergantung dari logistik semua,” tambahnya.

1. Kualitas Rumput

Alih-alih merasa keberatan karena harus melakukan perjalanan lebih jauh ke luar Pulau Jawa, Souza justru merasa antusias. Ia berpendapat bahwa rumput stadion yang berkualitas akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Persija, tetapi juga bagi tim lawan.