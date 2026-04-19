Laga Kandang PSIM Yogyakarta Kontra Persija Jakarta Resmi Dipindah ke Bali Tanpa Penonton

GIANYAR – PSIM Yogyakarta dipastikan harus terusir dari rumah sendiri saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-29 Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Laskar Mataram tersebut terpaksa memindahkan laga kandangnya ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, dengan status pertandingan tertutup.

Semula, pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Rabu 22 April 2026 pukul 19.00 WIB. Namun, laga ini harus mengalami perubahan jadwal sekaligus lokasi karena kendala perizinan.

PSIM Yogyakarta yang bertindak sebagai tuan rumah kini bersiap menjamu Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Waktu kick-off pun turut mengalami perubahan menjadi lebih awal, yakni pukul 15.30 WIB.

Sayangnya, PSIM Yogyakarta dipastikan tidak akan mendapat dukungan langsung dari para suporternya meski berstatus sebagai tuan rumah. Hal ini dikarenakan laga tersebut telah ditetapkan untuk digelar tanpa kehadiran penonton di stadion.

1. Kendala Izin Keamanan

Pemindahan lokasi ini diketahui terjadi lantaran pihak kepolisian setempat tidak memberikan izin untuk menyelenggarakan pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul. Padahal, hubungan antara kelompok suporter PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta selama ini dikenal sangat harmonis.

Bahkan pada putaran pertama, ribuan suporter PSIM Yogyakarta sempat bertandang ke Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 28 November 2025 lalu. Kala itu, mereka tidak hanya memberikan dukungan kepada timnya, melainkan turut memeriahkan HUT Persija Jakarta ke-97.