HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Kandang PSIM Yogyakarta Kontra Persija Jakarta Resmi Dipindah ke Bali Tanpa Penonton

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |08:16 WIB
PSIM Yogyakarta bakal jamu Persija Jakarta di Bali. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
GIANYAR – PSIM Yogyakarta dipastikan harus terusir dari rumah sendiri saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-29 Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Laskar Mataram tersebut terpaksa memindahkan laga kandangnya ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, dengan status pertandingan tertutup.

Semula, pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Rabu 22 April 2026 pukul 19.00 WIB. Namun, laga ini harus mengalami perubahan jadwal sekaligus lokasi karena kendala perizinan.

PSIM Yogyakarta yang bertindak sebagai tuan rumah kini bersiap menjamu Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Waktu kick-off pun turut mengalami perubahan menjadi lebih awal, yakni pukul 15.30 WIB.

Sayangnya, PSIM Yogyakarta dipastikan tidak akan mendapat dukungan langsung dari para suporternya meski berstatus sebagai tuan rumah. Hal ini dikarenakan laga tersebut telah ditetapkan untuk digelar tanpa kehadiran penonton di stadion.

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Kendala Izin Keamanan

Pemindahan lokasi ini diketahui terjadi lantaran pihak kepolisian setempat tidak memberikan izin untuk menyelenggarakan pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul. Padahal, hubungan antara kelompok suporter PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta selama ini dikenal sangat harmonis.

Bahkan pada putaran pertama, ribuan suporter PSIM Yogyakarta sempat bertandang ke Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 28 November 2025 lalu. Kala itu, mereka tidak hanya memberikan dukungan kepada timnya, melainkan turut memeriahkan HUT Persija Jakarta ke-97.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/49/3213279/simak_hasil_super_league_2025_2026_yang_melibatkan_persija_jakarta_dan_psm_makassar-Kx8m_large.jpg
Hasil Super League 2025-2026: PSBS Biak vs Persija Jakarta 0-1, Borneo FC Tundukkan PSM Makassar 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/49/3213251/arema_fc_menang_2_0_atas_persis_solo_di_super_league_2025_2026-mbeR_large.jpg
Hasil Arema FC vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/49/3213058/dewa_united_vs_persib_bandung_di_pekan_ke_28_super_league_2025_2026_akan_digelar_tanpa_penonton-ubG2_large.jpg
Dewa United vs Persib Bandung Digelar Tanpa Penonton, Bobotoh Jangan Memaksa Datang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/49/3213121/owner_meeting_super_league_2025_2026_digelar_di_jakarta_ileague-wt6R_large.jpg
Owner Klub Super League 2025-2026 Gelar Meeting, Erick Thohir: Pentingnya Sinergi Klub, Operator dan Federasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/18/11/1697593/link-nonton--jadwal-futsal-pekan-ini-di-vision-blacksteel-cosmo-jne-unggul-fc-siap-bertarung-tko.webp
Link Nonton & Jadwal Futsal Pekan Ini di VISION+: Blacksteel, Cosmo JNE, Unggul FC Siap Bertarung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/08/barcelona_legends_vs_drx_world_legends_yang_dipimp.jpg
Link Live Streaming Barcelona Legends vs DRX Legends, Duel Legenda Dunia di GBK Malam Ini
