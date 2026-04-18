Hasil Super League 2025-2026: PSBS Biak vs Persija Jakarta 0-1, Borneo FC Tundukkan PSM Makassar 2-1

HASIL dua pertandingan Super League 2025-2026 yang digelar Sabtu (18/4/2026) malam WIB sudah diketahui. Persija Jakarta menang 1-0 atas PSBS Biak sementara PSM Makassar mengalahkan tuan rumah Borneo FC 2-1.

Persija sukses mengalahkan PSBS dengan skor tipis 1-0. Laga itu berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.

Dalam laga tersebut, Macan Kemayoran langsung tampil ofensif. Namun, PSBS bermain solid.

Persija pun berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-7. Adalah Maxwell Souza (7') yang sukses menceploskan bola ke gawang PSBS.

Itu menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Pada pertandingan lainnya, laga sengit tersaji antara Borneo FC vs PSM Makassar.

Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. PSM yang tampil di depan pendukung sendiri langsung memainkan pola agresif.