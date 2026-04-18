Hasil Arema FC vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang 2-0!

MALANG – Hasil Arema FC vs Persis Solo di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Singo Edan.

Dua gol Arema dicetak Gabriel Silva (16’, 53’). Kekalahan ini semakin membenamkan Persis di zona degradasi Super League 2025-2026.

Arema FC vs Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berjalan keras sejak awal hingga memaksa wasit meninjau tayangan ulang duel antara Zanadin Fariz dan Arkhan Fikri. Hasilnya, kartu kuning diberikan kepada Arkhan setelah dianggap melakukan pelanggaran.

Arema FC mampu membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat skema serangan cepat yang efektif. Gol tersebut menjadi momentum penting bagi Singo Edan untuk mengontrol jalannya pertandingan.

Proses gol berawal dari pergerakan Joel Vinicius yang menerima umpan terobosan dan mengirimkan cut back ke dalam kotak penalti. Gabriel Silva (16') yang datang menyambut bola langsung melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan M Riyandi.

Beberapa menit setelah gol pertama, Arema hampir menggandakan keunggulan melalui peluang dari Betinho. Sundulannya memanfaatkan sepak pojok sempat memantul sebelum akhirnya melambung di atas mistar gawang.

Persis Solo mencoba merespons ketertinggalan, namun kesulitan membangun serangan yang efektif. Peluang terbaik hadir dari Jefferson Carioca, tetapi sepakannya masih melebar dari gawang yang dijaga Lucas Frigeri.

Memasuki babak kedua, gawang Persis nyaris kebobolan akibat situasi yang tidak diinginkan. Sundulan Althaf Indie hampir berbuah gol bunuh diri, tetapi Riyandi sigap mengamankan bola.

Arema akhirnya memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-53 melalui gol kedua Gabriel Silva. Kerja sama Rio Fahmi dan Gustavo Franca di sisi kanan diakhiri umpan silang yang diselesaikan dengan baik oleh Gabi.