Hasil Persebaya Surabaya vs Madura United di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Tumbang 1-2!

MADURA United secara mengejutkan menang 2-1 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (27/4/2026) malam WIB. Gol-gol kemenangan Madura United dicetak Lulinha pada menit 12 dan Riquelme Sousa (64’).

Sementara itu, gol Persebaya Surabaya dilesakkan Riyan Ardiansyah pada menit 62. Berkat kemenangan ini, Madura United naik ke posisi 14 dengan 26 angka. Di sisi lain, Persebaya Surabaya tertahan di posisi enam dengan 42 angka.

Jalannya Pertandingan

Madura United memulai pertandingan dengan berani. Intensitas tinggi langsung diperlihatkan anak asuh Rakhmad Basuki sehingga membuat Persebaya Surabaya cukup kerepotan.

Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- terus menggedor pertahanan Persebaya. Pada menit ke-12, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- akhirnya kebobolan.

Adalah Lulinha (12') yang sukses merobek jala gawang Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya yang tertinggal langsung merespons dengan permainan cepat.

Sayangnya, peluang-peluang mereka sukses digagalkan kiper Mochammad Dicky Indrayana. Hingga menit akhir, tidak ada gol tambahan tercipta.

Madura United berhasil menutup laga babak pertama dengan keunggulan 1-0. Pada babak kedua, Laskar Sape Kerrab kembali memainkan skema ofensif.

Sementara itu, Persebaya Surabaya kewalahan untuk mengembangkan permainan. Di menit ke-65, Madura United sukses menggandakan keunggulan.

Pertahanan Persebaya yang keteteran kembali kebobolan. Riquelme Sousa (65') berhasil melepaskan tembakkan terukur ke sudut kanan gawang Andhika Ramadhani.

Setelah gol itu, Bajul Ijo terpantau meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi umpan panjang dan permainan cepat mewarnai menit akhir pertandingan.