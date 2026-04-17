Hasil Persebaya Surabaya vs Madura United di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Tumbang 1-2!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |21:06 WIB
Lulinha bantuMadura United menang 2-1 di markas Persebaya Surabaya. (Foto: instagram/@maduraunited.fc)
MADURA United secara mengejutkan menang 2-1 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (27/4/2026) malam WIB. Gol-gol kemenangan Madura United dicetak Lulinha pada menit 12 dan Riquelme Sousa (64’).

Sementara itu, gol Persebaya Surabaya dilesakkan Riyan Ardiansyah pada menit 62. Berkat kemenangan ini, Madura United naik ke posisi 14 dengan 26 angka. Di sisi lain, Persebaya Surabaya tertahan di posisi enam dengan 42 angka.

Jalannya Pertandingan

Madura United memulai pertandingan dengan berani. Intensitas tinggi langsung diperlihatkan anak asuh Rakhmad Basuki sehingga membuat Persebaya Surabaya cukup kerepotan.

Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- terus menggedor pertahanan Persebaya. Pada menit ke-12, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- akhirnya kebobolan.

Adalah Lulinha (12') yang sukses merobek jala gawang Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya yang tertinggal langsung merespons dengan permainan cepat.

Sayangnya, peluang-peluang mereka sukses digagalkan kiper Mochammad Dicky Indrayana. Hingga menit akhir, tidak ada gol tambahan tercipta.

Madura United berhasil menutup laga babak pertama dengan keunggulan 1-0. Pada babak kedua, Laskar Sape Kerrab kembali memainkan skema ofensif.

Sementara itu, Persebaya Surabaya kewalahan untuk mengembangkan permainan. Di menit ke-65, Madura United sukses menggandakan keunggulan.

Pertahanan Persebaya yang keteteran kembali kebobolan. Riquelme Sousa (65') berhasil melepaskan tembakkan terukur ke sudut kanan gawang Andhika Ramadhani.

Setelah gol itu, Bajul Ijo terpantau meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi umpan panjang dan permainan cepat mewarnai menit akhir pertandingan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/49/3213105/beckham_putra-HDmj_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Beckham Putra di Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/49/3213089/hasil_bhayangkara_fc_vs_psim_yogyakarta_di_super_league_2025_2026_bhayangkarafc-cliz_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2026: Moussa Sidibe Menggila, The Guardians Menang 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/49/3213019/shin_tae_yong_menjagokan_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_okezon-nd8w_large.jpg
Shin Tae-yong Jagokan Persib Bandung Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/49/3212850/persija_jakarta_belum_menyerah_mengejar_gelar_juara_super_league_2025_2026-1mfw_large.jpeg
Persija Jakarta Belum Menyerah Kejar Juara Super League 2025-2026, Mauricio Souza Ingin Macan Kemayoran Tampil Konsisten
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/17/11/1697221/ketum-ffi-michael-sianipar-bicara-peluang-timnas-futsal-indonesia-naturalisasi-pemain-egt.webp
Ketum FFI Michael Sianipar Bicara Peluang Timnas Futsal Indonesia Naturalisasi Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/17/aaron_ramsey_disambut_meriah_di_jakarta_jumat_17.jpg
Legenda Arsenal Aaron Ramsey Terpukau Antusiasme Fans Indonesia
