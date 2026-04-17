Owner Klub Super League 2025-2026 Gelar Meeting, Erick Thohir: Pentingnya Sinergi Klub, Operator dan Federasi

OPERATOR kompetisi Liga Indonesia, PT Liga Indonesia Baru atau iLeague, menggelar Owner Meeting Super League 2025-2026 yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sepakbola nasional. Agenda ini turut dihadiri Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, jajaran komisaris dan direksi iLeague, serta 18 pemilik klub peserta.

Pertemuan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis 16 April 2026 malam WIB. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas perkembangan kompetisi hingga pekan ke-27 sekaligus menyusun rencana ke depan.

Owner meeting Super League 2025-2026 digelar di Jakarta. (Foto: iLeague)

1. Terobosan Manis iLeague

Dalam pembukaan, Erick Thohir menyoroti berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh iLeague. Erick Thohir menyebut sejumlah inisiatif tersebut sudah didengar dan dipertimbangkan PSSI dalam penguatan kompetisi nasional.

Erick Thohir menegaskan peran klub sangat penting dalam membangun fondasi liga. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menilai keberhasilan kompetisi tidak bisa dilepaskan dari kualitas manajemen dan kesiapan klub peserta.

“Liga yang baik berawal dari klub yang baik. Karena itu, sinergi antara federasi, operator, dan klub menjadi kunci dalam membangun kompetisi yang profesional dan berkelanjutan,” kata Erick Thohir dalam rilis resmi iLeague yang diterima Okezone, Jumat (17/4/2026).

Diskusi dalam pertemuan berlangsung konstruktif dengan melibatkan seluruh perwakilan klub. Sejumlah aspek strategis dibahas secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas liga.

Pembahasan mencakup evaluasi kompetisi musim berjalan hingga peningkatan kualitas pertandingan. Selain itu, aspek operasional dan komersial juga menjadi fokus utama dalam forum tersebut.