Hasil Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2026: Moussa Sidibe Menggila, The Guardians Menang 2-1!

BHAYANGKARA FC kembali ke jalur kemenangan setelah menang 2-1 atas PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Jumat (16/4/2026) sore WIB.

Gol-gol kemenangan Bhayangkara FC dicetak Nehar Sadiki pada menit 49, dan Moussa Sidibe (56’). Moussa Sidibe menggila di laga ini karena mencetak satu gol dan satu assist. Berkat kemenangan ini, Bhayangkara FC naik ke posisi empat klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 44 angka.

Bhayangkara FC sempat tertinggal 0-1 di babak pertama. (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara FC memulai pertandingan dengan permainan ofensif. Moussa Sidibe menjadi motor utama serangan The Guardians.

Meski demikian, mereka justru kebobolan cepat pada menit ke-9. PSIM Yogyakarta berhasil mencuri keunggulan lewat Savio Sheva (9').

Sheva sukses memanfaatkan umpan terukur dari Deri Corfe, PSIM Yogyakarta unggul 1-0. Setelah gol itu, Bhayangkara FC tak mengendurkan pola serangan.

Jual beli serangan pun terjadi hingga akhir babak pertama. Walau demikian, PSIM Yogyakarta akhirnya berhasil mengunci keunggulan atas Bhayangkara FC 1-0 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC akhirnya sukses menyamakan kedudukan. Moussa Sidibe berhasil mengirim umpan matang dari tendangan bebas Moussa Sidibe yang diselesaikan dengan baik oleh Nehar Sadiki (49').

Bhayangkara FC terus menekan setelah gol itu. Pada menit 56, The Guardians akhirnya berbalik unggul. Moussa Sidibe (56') sukses mencetak gol kedua untuk Bhayangkara FC.