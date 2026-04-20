Gol Dewa United Dianggap Sudah Keluar Lapangan, Bobotoh: Hanya VAR yang Bisa Kalahkan Persib Bandung!

DEWA United unggul 2-0 atas Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Banten International Stadium, Senin (30/4/2026) malam WIB. Gol Dewa United dikritisi oleh Bobotoh -suporter Persib Bandung, khususnya gol pertama.

1. Bola Sudah Meninggalkan Lapangan

Banten Warriors -julukan Dewa United- membuka keunggulan pada menit 24 lewat sepakan Alex Martins. Penyerang asal Brasil itu mencetak gol setelah menerima umpan silang Alexis Messidoro.

Namun, sebelum melepaskan umpan silang, Alexis Messidoro sempat kehilangan penguasaan bola. Akibatnya, bola yang dikuasai gelandang asal Argentina itu terlihat meninggalkan lapangan.

Bola yang dikuasai Alexis Messidoro terlihat sudah meninggalkan lapangan. (Foto: TikTok/@ue22ibsjhai)

Hanya saja, wasit membiarkan laga tetap berjalan karena menganggap bola belum meninggalkan lapangan. Tak lama berselang, Alexis Messidoro melepaskan umpan silang yang kemudian dikonversi menjadi gol oleh Alex Martins.

Wasit Yoko Supriyanto yang memimpin pertandingan tak langsung mensahkan gol tersebut. Ia sempat berdiskusi dengan wasit yang berada di ruang Video Assistant Referee (VAR).

Setelah berdiskusi via jarak jauh, wasit mensahkan gol yang dibuat Alex Martins. Keputusan ini membuat Bobotoh naik pitam. Mereka kesal wasit tidak mengecek langsung apakah bola yang dikuasai Messidoro sudah meninggalkan lapangan atau belum via VAR yang ada di pinggir lapangan.