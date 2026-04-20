Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Prediksi Persib Bandung Bakal Bungkam Dewa United 3-1

BANDUNG – Dukungan moril terus mengalir bagi Persib Bandung jelang duel sengit kontra Dewa United di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026) malam WIB. Salah satu pendukung setia asal Kota Kembang, Azkiyyah Nur Syifa, meyakini skuad Pangeran Biru mampu memperpanjang rekor mentereng mereka sekaligus membawa pulang tiga poin dari markas lawan.

Azkiyyah menilai, meskipun Dewa United merupakan tim kuat, Persib memiliki modal yang cukup untuk tetap menjaga konsistensi permainan dan meraih hasil maksimal. Terlebih, Maung Bandung tengah dalam performa impresif dengan catatan tak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir.

“Persib lagi dalam tren positif, sudah 14 pertandingan belum terkalahkan. Saya yakin tren itu bisa terus berlanjut saat lawan Dewa United,” ujar Azkiyyah, dikutip Senin (20/4/2026).

1. Waspadai Motivasi Tinggi Tuan Rumah

Meski demikian, Azkiyyah mengingatkan laga tidak akan berjalan mudah. Bermain di kandang sendiri, Dewa United dipastikan tampil ngotot demi meraih kemenangan, apalagi menghadapi tim sekelas Persib yang berstatus juara bertahan.

Menurut Bobotoh cantik itu, motivasi Dewa United untuk memutus tren positif Persib akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Maung Bandung.

Bobotoh cantik Azkiyaah Nur Syifa. (Dok Pribadi)

“Dewa United pasti punya motivasi besar, apalagi lawannya Persib yang lagi bagus. Mereka pasti ingin menghentikan tren itu,” tambahnya.

Namun, Azkiyyah tetap percaya kualitas dan kedalaman skuad Persib menjadi faktor pembeda. Ia menyebut, meskipun Dewa United diperkuat sejumlah pemain berkualitas, Persib juga memiliki komposisi tim yang tak kalah mumpuni.