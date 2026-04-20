Komentar Berkelas Marc Klok Jelang Duel Sengit Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026

BANTEN – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan timnya mengusung misi untuk meraih kemenangan saat bertandang ke markas Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025-2026. Menjelang laga di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4/2026) malam WIB itu, Klok menginstruksikan rekan-rekannya untuk menjaga fokus demi mempertahankan posisi di jalur juara.

Marc Klok anggap tujuh laga sisa kompetisi sebagai final, salah satunya melawan Dewa United. Jadi, tim asuhan Bojan Hodak akan berusaha tampil apik agar meraih hasil maksimal demi menjaga kans menjadi juara.

Saat ini Persib berada di posisi puncak klasemen dengan 64 poin. Sementara itu, di posisi kedua ada Borneo FC yang memiliki 63 poin dan Persija di peringkat ketiga dengan 58 poin.

1. Mentalitas Final di Setiap Pertandingan

“Ya, kita tahu posisi kita di mana dengan tujuh pertandingan terakhir di liga. Kita tahu setiap pertandingan itu adalah final buat kita," kata Klok dilansir dari laman i.League, Senin (20/4/2026).

"Jadi pertandingan ini juga, kita datang ke Banten untuk kemenangan, untuk ambil positif hasilnya buat kita sendiri, buat Bobotoh, buat semua,” tambahnya.