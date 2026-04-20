Jelang Dewa United vs Persib Bandung, Bojan Hodak Heran Banten Warriors Tak Ramaikan Persaingan Gelar Juara

BANTEN – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan pujian sekaligus pernyataan bernada heran terhadap performa Dewa United jelang pertemuan kedua tim di pekan ke-28 Super League 2025-2026. Meski mengakui lawan memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, pelatih asal Kroasia itu tidak menyangka tim berjuluk Banten Warriors tersebut masih tertahan di papan tengah klasemen.

Saat ini skuad Banten Warriors berada di posisi kedelapan dengan koleksi 40 poin. Sementara itu, Persib Bandung masih kukuh menempati posisi puncak klasemen sementara dengan raihan 64 poin.

Bojan Hodak menegaskan timnya tidak akan memandang sebelah mata Dewa United dalam laga nanti. Pasalnya, Maung Bandung sangat membutuhkan poin maksimal demi menjaga kans merengkuh gelar juara kompetisi kasta teratas di Tanah Air musim ini.

1. Bentrok di Banten International Stadium

Laga krusial tersebut akan dihelat di Banten International Stadium (BIS) pada Senin (20/4/2026) malam WIB. Bagi Bojan, Dewa United adalah salah satu tim terbaik dan ia pun heran kenapa tim berjuluk Banten Warriors itu tak ikut ramaikan persaingan gelar juara Super League 2025-2026.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

"Bagi saya, mereka adalah salah satu tim terbaik di liga. Mengapa posisi mereka tidak lebih tinggi, itu saya tidak tahu," kata Hodak dilansir dari laman resmi Persib, Senin (20/4/2026).