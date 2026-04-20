Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |10:16 WIB
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
JADWAL siaran langsung Dewa United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga pekan ke-28 Super League 2025-2026 itu pun diprediksi berjalan sengit, bahkan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai pasukannya akan kesulitan menghadapi tuan rumah.

Persib Bandung akan bertandang ke markas Dewa United di Banten International Stadium, Serang, Banten, pada Senin (20/4/2026) pukul 19.00 WIB. Hodak pun memastikan skuad Pangeran Biru dalam kondisi siap tempur menatap laga tersebut.

Hanya saja, Persib Bandung harus kehilangan Patricio Matricardi. Bek asal Argentina itu terkena hukuman akibat kartu merah yang didapat saat menghadapi Bali United di pekan sebelumnya.

“Kami memiliki satu minggu untuk bersiap. Kabar baiknya, semua pemain dalam kondisi fit kecuali Patricio (Matricardi) yang terkena kartu merah. Pemain lainnya mengikuti latihan,” kata Hodak dalam konferensi pers, dikutip Senin (20/4/2026).

1. Waspadai Kualitas Skuad Banten Warriors

Hodak tidak anggap remeh Dewa United. Pelatih asal Kroasia itu menilai lawannya merupakan salah satu tim terbaik di Super League dengan dihuni banyak pemain berkualitas.

Dewa United vs Manila Digger

Namun di satu sisi, Hodak cukup keheranan mengapa Dewa United cukup kesulitan di musim ini. Skuad Banten Warriors –julukan Dewa United– saat ini duduk di peringkat ke-8 dengan raihan 40 poin dari 27 pertandingan.

“Suasana tim bagus dan kami menantikan tantangan ini. Dewa adalah tim yang bagus, mereka sedang dalam performa yang baik,” sambung Bojan Hodak.

“Mereka memiliki banyak pemain berkualitas, menurut saya mereka adalah salah satu tim terbaik di liga, tetapi mengapa mereka tidak berada di posisi yang lebih tinggi, saya tidak tahu,” tambahnya.

 

