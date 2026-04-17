Segini Kisaran Gaji Beckham Putra di Persib Bandung

KISARAN gaji Beckham Putra di Persib Bandung menarik diulas. Sosoknya tengah jadi sorotan karena sukses berkiprah manis di Persib.

Menariknya, di tengah aktivitasnya yang padat di dunia sepakbola, Beckham Putra bisa menyelesaikan studinya juga. Dia kini resmi bergelar sarjana ilmu pemerintahan.

1. Lulus Sarjana

Ya, Beckham Putra yang juga berlabel pemain Timnas Indonesia resmi raih gelar sarjana pada April 2026. Dia menyelesaikan studinya di Universitas Jenderal Ahmad Yani.

Beckham membagikan momen dirinya mengikut acara wisuda di Instagram pribadinya. Acara wisuda yang digelar pada Rabu 15 April 2026 itu dihadiri orang-orang tersayang Beckham Putra, mulai dari istri hingga orangtua.

Gelar sarjana ini tentu terasa spesial untuk Beckham Putra. Sebab, dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di tengah padatnya jadwal pertandingan bersama Perisb, baik di Super League ataupun AFC Champions League 2 yang dijalani Persib musim ini.

Momen wisuda Beckham curi perhatian publik. Sebab, dia melakukan aksi yang menarik usai tali toganya dipindahkan. Beckham melakukan selebrasi ice cold atau kedinginan yang kerap dilakukannya usai cetak gol. Aksinya langsung disambut riuh orang-orang yang menghadiri acara wisuda tersebut.