Dewa United vs Persib Bandung Digelar Tanpa Penonton, Bobotoh Jangan Memaksa Datang!

LAGA Dewa United vs Persib Bandung di pekan ke-28 Super League 2025-2026 akan digelar tanpa penonton. Bobotoh –sebutan suporter tim tamu- diminta tidak memaksa datang ke stadion.

Partai Dewa United vs Persib Bandung itu akan digelar di Stadion International Banten (BIS), Serang, pada Senin 20 April 2026 pukul 19.00 WIB. Sayangnya, duel dipastikan tanpa penonton.

Imbauan lantas dikeluarkan setelah laga tersebut dipastikan digelar tertutup dari penonton umum. Hal tersebut berlandaskan arahan dari pihak kepolisian.

1. Beri Dukungan dari Jauh

Head of Communication Persib, Adhi Pratama, mengajak Bobotoh untuk memberikan dukungan dan doa dari tempat masing-masing agar tim kesayangannya meraih kemenangan. Jadi, jangan ada suporter yang tetap memaksakan untuk hadir.

"Kami telah menerima surat resmi dari pihak Dewa United. Kami meminta dengan sangat kepada Bobotoh untuk tidak memaksakan diri datang ke stadion. Mari kita dukung tim kebanggaan dari rumah masing-masing," ujar Adhi dilansir dari laman Persib, Jumat (18/4/2026).