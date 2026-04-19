Jadwal Bali United vs Malut United di Super League 2025-2026: Laskar Kie Raha Optimistis Raih 3 Poin

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |12:57 WIB
Jadwal Bali United vs Malut United di Super League 2025-2026: Laskar Kie Raha Optimistis Raih 3 Poin
Sesi latihan Malut United. (Foto: Media Malut United)
GIANYAR – Gelandang Malut United, Wbeymar Angulo, menebar sinyal ancaman menjelang laga krusial kontra Bali United pada pekan ke-28 Super League 2025-2026. Angulo menegaskan skuad Laskar Kie Raha –julukan Malut United– memiliki kualitas mumpuni untuk mengakhiri tren negatif dan membawa pulang kemenangan dari Pulau Dewata.

“Kami yakin dapat mengamankan tiga poin melawan Bali United. Dengan kualitas tim saat ini, kami akan berupaya memenangkan setiap pertandingan,” demikian pernyataan Wbeymar Angulo dalam sesi konferensi pers menjelang laga, Minggu (19/4/2026).

Pertandingan Bali United vs Malut United dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu (19/4/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Laskar Kie Raha datang ke Bali dengan ambisi besar berburu tiga poin setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Dalam periode tersebut, Malut United hanya mampu memetik dua hasil imbang dan menelan satu kekalahan.

“Kami telah melalui tiga pertandingan tanpa kemenangan, sehingga menjadi penting bagi tim untuk kembali meraih hasil maksimal. Kami sudah menganalisis kekuatan lawan,” tambahnya.

Hendri Susilo
Hendri Susilo

1. Mentalitas Pemain

Hal senada disampaikan pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, yang melihat semangat juang anak asuhnya telah kembali membara selama masa persiapan. Hendri fokus membenahi aspek psikologis pemain agar mampu tampil lepas di hadapan pendukung lawan.

“Kami sudah melakukan evaluasi, baik dari segi psikis pemain maupun taktikal. Saya melihat dalam beberapa sesi latihan terakhir, pemain menunjukkan semangat untuk bangkit,” kata Hendri.

Juru taktik berusia 60 tahun itu juga menekankan bahwa duel kali ini bukan sekadar adu strategi, melainkan pembuktian kekuatan mental dan kedisiplinan dalam menjalankan instruksi di lapangan.

 

