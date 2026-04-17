Perburuan Titel Memanas, Bojan Hodak Ingatkan Persib Bandung Waspada saat Dijamu Dewa United

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta anak asuhnya waspada jelang laga melawan Dewa United. Apalagi, perburuan gelar juara semakin panas.

Persib akan berhadapan dengan Dewa United di pekan ke-28 Super League 2025-2026. Duel itu akan digelar di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Senin 20 April 2026.

Walau waktu persiapan masih terbilang panjang, Hodak tak mau lengah. Pelatih asal Kroasia itu menyebut suasana tim saat ini berada dalam kondisi yang sangat positif.

1. Modal Penting

Kemenangan atas Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan lalu menjadi modal penting bagi mental para pemain. Hodak menegaskan, hasil positif tersebut berdampak langsung terhadap kepercayaan diri skuad.

"Situasinya semua baik. Ketika menang, semua orang senang," kata Hodak dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (17/4/20260.

Situasi di dalam tim pun dinilai semakin solid menjelang fase krusial kompetisi. Selain mental, kondisi fisik pemain juga dipastikan berada dalam level yang optimal. Hal itu tidak lepas dari keputusan tim pelatih yang memberikan waktu istirahat cukup sebelum kembali menjalani program latihan.

Hodak menjelaskan, para pemain mendapatkan jatah libur selama dua hari sebelum kembali ke lapangan. Intensitas latihan pun masih dibuat ringan untuk menjaga kebugaran secara bertahap.

"Kami mendapat dua hari libur. Jadi, semua pemain segar. Hari ini (Rabu) baru latihan pertama, jadi intensitasnya masih cukup ringan," ungkap Hodak.