Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
LIGA INDONESIA

Perburuan Titel Memanas, Bojan Hodak Ingatkan Persib Bandung Waspada saat Dijamu Dewa United

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |02:02 WIB
Perburuan Titel Memanas, Bojan Hodak Ingatkan Persib Bandung Waspada saat Dijamu Dewa United
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta anak asuhnya waspada jelang laga melawan Dewa United (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta anak asuhnya waspada jelang laga melawan Dewa United. Apalagi, perburuan gelar juara semakin panas.

Persib akan berhadapan dengan Dewa United di pekan ke-28 Super League 2025-2026. Duel itu akan digelar di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Senin 20 April 2026.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Walau waktu persiapan masih terbilang panjang, Hodak tak mau lengah. Pelatih asal Kroasia itu menyebut suasana tim saat ini berada dalam kondisi yang sangat positif. 

1. Modal Penting

Kemenangan atas Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan lalu menjadi modal penting bagi mental para pemain. Hodak menegaskan, hasil positif tersebut berdampak langsung terhadap kepercayaan diri skuad. 

"Situasinya semua baik. Ketika menang, semua orang senang," kata Hodak dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (17/4/20260.

Situasi di dalam tim pun dinilai semakin solid menjelang fase krusial kompetisi. Selain mental, kondisi fisik pemain juga dipastikan berada dalam level yang optimal. Hal itu tidak lepas dari keputusan tim pelatih yang memberikan waktu istirahat cukup sebelum kembali menjalani program latihan.

Hodak menjelaskan, para pemain mendapatkan jatah libur selama dua hari sebelum kembali ke lapangan. Intensitas latihan pun masih dibuat ringan untuk menjaga kebugaran secara bertahap.

"Kami mendapat dua hari libur. Jadi, semua pemain segar. Hari ini (Rabu) baru latihan pertama, jadi intensitasnya masih cukup ringan," ungkap Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement