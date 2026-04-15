Shin Tae-yong: Sepertinya Persib Bandung Juara Super League 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |20:05 WIB
Shin Tae-yong: Sepertinya Persib Bandung Juara Super League 2025-2026!
Shin Tae-yong jagokan Persib Bandung juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
MANTAN pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memprediksi Persib Bandung juara Super League 2025-2026. Keyakinan itu muncul setelah melihat performa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- musim ini.

1. Persib Bandung On Fire

Persib Bandung tidak mengawali musim dengan baik. Di tiga pekan awal Super League 2025-2026, Persib Bandung hanya mendapatkan empat poin, hasil satu menang, satu imbang dan satu kalah.

Persib Bandung dalam trek tepat juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung dalam trek tepat juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)

Banyaknya pemain baru membuat para pemain harus beradaptasi dengan racikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Di saat bersamaan, rival Persib Bandung, Borneo FC, menampilkan performa luar biasa.

Borneo FC asuhan Fabio Lefundes sempat mencatatkan 11 kemenangan beruntun di Super League 2025-2026! Namun, Bojan Hodak tidak silau dengan pencapaian Borneo FC.

Pelan-pelan, Bojan Hodak memadukan para pemain yang dimiliki. Dalam 15 laga terkini di Super League 2025-2026, Persib Bandung tidak terkalahkan dengan catatan 12 menang dan tiga imbang.

Alhasil hingga pekan ke-27 Super League 2025-2026, Persib Bandung duduk di puncak klasemen dengan 64 angka. Persib Bandung kini unggul empat angka atas Borneo FC di posisi dua.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212543/berikut_empat_striker_super_league_yang_layak_dipanggil_john_herdman_di_piala_aff_2026-w3KW_large.jpeg
4 Striker Super League yang Layak Dipanggil John Herdman di Piala AFF 2026, Nomor 1 Bakal Comeback ke Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212511/teja_paku_alam_fokus_antar_persib_bandung_hattrick_juara_super_league_2025_2026_ileague-d5l0_large.jpg
Teja Paku Alam Pilih Persib Bandung Hattrick Juara Super League ketimbang Pecahkan Rekor Clean Sheet Yoo Jae-hoon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212499/allano_lima_bantu_persija_jakarta_menang_atas_persebaya_surabaya_ileague-rQo1_large.jpg
Kepercayaan Diri Allano Lima Meningkat Setelah Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya 3-0 di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/49/3212495/federico_barba_berambisi_bawa_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_ileague-3Uu6_large.jpg
Pesan Penting Federico Barba agar Persib Bandung Hattrick Juara Super League!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/06/26/50/1585139/inilah-wasit-tinju-dan-3-juri-duel-manny-pacquiao-vs-mario-barrios-gdo.webp
Inilah Wasit Tinju dan Juri Duel Manny Pacquiao vs Mario Barrios
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/31/timnas_indonesia_1.jpg
Jadwal Terbaru Drawing Piala Asia 2027 Dirilis, Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka?
