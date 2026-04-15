Shin Tae-yong: Sepertinya Persib Bandung Juara Super League 2025-2026!

MANTAN pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memprediksi Persib Bandung juara Super League 2025-2026. Keyakinan itu muncul setelah melihat performa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- musim ini.

1. Persib Bandung On Fire

Persib Bandung tidak mengawali musim dengan baik. Di tiga pekan awal Super League 2025-2026, Persib Bandung hanya mendapatkan empat poin, hasil satu menang, satu imbang dan satu kalah.

Banyaknya pemain baru membuat para pemain harus beradaptasi dengan racikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Di saat bersamaan, rival Persib Bandung, Borneo FC, menampilkan performa luar biasa.

Borneo FC asuhan Fabio Lefundes sempat mencatatkan 11 kemenangan beruntun di Super League 2025-2026! Namun, Bojan Hodak tidak silau dengan pencapaian Borneo FC.

Pelan-pelan, Bojan Hodak memadukan para pemain yang dimiliki. Dalam 15 laga terkini di Super League 2025-2026, Persib Bandung tidak terkalahkan dengan catatan 12 menang dan tiga imbang.

Alhasil hingga pekan ke-27 Super League 2025-2026, Persib Bandung duduk di puncak klasemen dengan 64 angka. Persib Bandung kini unggul empat angka atas Borneo FC di posisi dua.