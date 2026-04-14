Usai Dipermalukan Persib Bandung, Bali United Siap Menggila Lawan Malut United

GIANYAR – Pemain Bali United, Muhammad Rahmat, menegaskan bahwa timnya tidak ingin terpuruk pasca-hasil minor saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-27 Super League 2025-2026. Pemain senior ini mengajak seluruh rekan setimnya untuk segera memulihkan mental dan mengalihkan fokus penuh demi mengamankan poin sempurna pada laga kandang kontra Malut United.

Bali United menelan kekalahan 2-3 saat bertandang ke markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 12 April 2026 lalu. Kekalahan yang cukup disayangkan karena Serdadu Tridatu —julukan Bali United— sejatinya punya peluang besar untuk mencuri poin.

Sebab, armada Johnny Jansen itu unggul dalam jumlah pemain atas tuan rumah Persib Bandung. Pangeran Biru —julukan Persib Bandung— bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-65 setelah Patricio Matricardi diganjar kartu merah. Namun sayangnya, Serdadu Tridatu gagal memanfaatkan peluang tersebut.

"Saya pikir ini menjadi pertandingan yang luar biasa buat kedua tim. Selamat untuk Persib atas raihan tiga poinnya. Atmosfer yang luar biasa juga dari para suporter," ucap Rahmat, dipetik dari laman resmi Bali United, Selasa (14/4/2026).

Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

1. Fokus Menuju Laga Kandang

Kendati gagal mencuri poin, Rahmat meminta skuad Bali United untuk bangkit. Pemain berusia 37 tahun itu ingin Serdadu Tridatu fokus penuh menatap laga berikutnya melawan Malut United.