Persib Bandung Tekuk Bali United 3-2 dengan 10 Pemain, Bojan Hodak Apresiasi Maung Bandung

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengapresiasi kerja keras pasukannya usai mengalahkan Bali United 3-2 dengan 10 orang. Mereka pun sukses memetik poin penuh di tengah ketatnya persaingan Super League 2025-2026.

Persib menang tipis dengan skor 3-2 saat menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu 12 April 2026 malam WIB. Apiknya, Pangeran Biru merebut poin penuh dengan 10 pemain setelah Patricio Matricardi diganjar kartu merah pada menit ke-68.

1. Prediksi Laga Sulit

Hodak sudah memprediksi pertandingan tersebut akan berjalan alot. Namun, ia merasa timnya sempat memegang kendali penuh di awal laga sebelum insiden kartu merah terjadi.

"Saya rasa, pada dasarnya sebelum ada pemain dikartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan," ujar Hodak, dilansir dari laman resmi Persib, Senin (13/4/2026).

Terbukti, Bali United baru bisa menjebol gawang Persib setelah unggul jumlah pemain. Dua gol tersebut dicetak oleh Teppei Yachida (81’) dan Jordy Bruijn (90+3’).

Hodak mengakui Persib dihadapi dengan situasi menantang karena kalah jumlah pemain. Juru taktik asal Kroasia itu menilai Bali United mampu cetak dua gol karena fisik anak asuhnya sudah mulai kendor.