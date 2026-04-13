Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tekuk Bali United 3-2 dengan 10 Pemain, Bojan Hodak Apresiasi Maung Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |08:30 WIB
Persib Bandung Tekuk Bali United 3-2 dengan 10 Pemain, Bojan Hodak Apresiasi Maung Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengapresiasi kerja keras pasukannya usai mengalahkan Bali United 3-2 dengan 10 orang (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengapresiasi kerja keras pasukannya usai mengalahkan Bali United 3-2 dengan 10 orang. Mereka pun sukses memetik poin penuh di tengah ketatnya persaingan Super League 2025-2026.

Persib menang tipis dengan skor 3-2 saat menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu 12 April 2026 malam WIB. Apiknya, Pangeran Biru merebut poin penuh dengan 10 pemain setelah Patricio Matricardi diganjar kartu merah pada menit ke-68. 

1. Prediksi Laga Sulit

Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Hodak sudah memprediksi pertandingan tersebut akan berjalan alot. Namun, ia merasa timnya sempat memegang kendali penuh di awal laga sebelum insiden kartu merah terjadi.

"Saya rasa, pada dasarnya sebelum ada pemain dikartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan," ujar Hodak, dilansir dari laman resmi Persib, Senin (13/4/2026). 

Terbukti, Bali United baru bisa menjebol gawang Persib setelah unggul jumlah pemain. Dua gol tersebut dicetak oleh Teppei Yachida (81’) dan Jordy Bruijn (90+3’). 

Hodak mengakui Persib dihadapi dengan situasi menantang karena kalah jumlah pemain. Juru taktik asal Kroasia itu menilai Bali United mampu cetak dua gol karena fisik anak asuhnya sudah mulai kendor. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/49/3211951/rachmat_irianto_mengakui_persebaya_surabaya_main_buruk_saat_disikat_persija_jakarta_0_3-5Di2_large.jpg
Disikat Persija Jakarta 0-3, Rachmat Irianto Akui Persebaya Surabaya Main Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/49/3212057/persib_bandung_menang_3_2_atas_bali_united_di_super_league_2025_2026-6Ugi_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026: Main 10 Orang, Maung Bandung Menang 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/49/3212046/ramon_tanque_bawa_persib_bandung_memimpin_1_0_atas_bali_united_di_super_league_2025_2026-Mwdf_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026: Ramon Tanque Bawa Maung Bandung Memimpin 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/49/3212027/persis_solo_menang_2_1_atas_semen_padang_di_pekan_ke_27_super_league_2025_2026-BSIr_large.jpg
Hasil Persis Solo vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Laskar Sambernyawa Tinggalkan Zona Merah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/11/11/1695333/fc-st-pauli-vs-bayern-munchen-duel-menarik-bundesliga-202526-tayang-live-di-vision-kvh.webp
FC St. Pauli vs Bayern Munchen: Duel Menarik Bundesliga 2025/26 Tayang Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/12/persib_bandung_vs_bali_united.jpg
Persib Menang Dramatis atas Bali United, Kartu Merah Nyaris Jadi Petaka
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement