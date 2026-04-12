Hasil Persis Solo vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Laskar Sambernyawa Tinggalkan Zona Merah!

Persis Solo menang 2-1 atas Semen Padang di pekan ke-27 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

SOLO – Hasil Persis Solo vs Semen Padang di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Laskar Sambernyawa.

Dua gol Persis dicetak oleh Miroslav Maricic (37’) dan Dejan Tumbas (78’). Sementara, satu-satunya gol Semen Padang dihasilkan bunuh diri Sutanto Tan (68’).

Jalannya Pertandingan

Persis Solo yang tampil di depan pendukung sendiri bermain ofensif sejak peluit dibunyikan. Tim besutan Milomir Seslija mengandalkan serangan cepat dari lini tengah.

Bruno Gomes dan Dejan Tumbas menjadi kreator serangan Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo. Sementara, Zanadin Fariz menjaga kedalaman lini pertahanan.

Di sisi lain, Semen Padang sesekali melancarkan serangan. Tetapi, belum ada gol yang tercipta hingga menit ke-30. Laskar Sambernyawa terus menggedor pertahanan Semen Padang.

Pada menit ke-37, upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Persis Solo membuka keran gol lewat Miroslav Maricic (37') yang memanfaatkan umpan terukur Luka Dumancic.

Setelah gol itu, Kabau Sirah -julukan Semen Padang- mencoba membalas. Tetapi upaya mereka tak membuahkan hasil hingga laga babak pertama dinyatakan selesai.

Berlanjut pada babak kedua, Persis Solo kembali tampil menekan sejak awal. Tetapi, Semen Padang bertahan dengan solid hingga pertengahan laga.

Pada menit ke-68, Semen Padang sukses menyamakan kedudukan. Sutanto Tan (68') yang salah mengantisipasi umpan lawan justru menciptakan gol bunuh diri.