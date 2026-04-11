HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Babak Pertama: Penalti Allano Lima Bikin Macan Kemayoran Unggul 1-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |19:55 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Babak Pertama: Penalti Allano Lima Bikin Macan Kemayoran Unggul 1-0!
Allano Lima bikin Persija Jakarta unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya di babak pertama. (Foto: Instagram/@persija)
PERSIJA Jakarta unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-27 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Sabtu (11/4/2026) malam WIB. Gol Persija Jakarta dicetak via eksekusi penalti Allano Lima pada menit ke-16.

Penalti didapat Persija Jakarta setelah Eksel Runtukahu dijatuhkan pemain Persebaya Surabaya di kotak terlarang. sanggup mempertahankan keunggulan di babak kedua, Persija Jakarta?

Allano Lima buka keunggulan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@Persija)
Allano Lima buka keunggulan Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@Persija)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta mengawali laga dengan transisi cepat. Umpan-umpan panjang ke pertahanan Persebaya Surabaya menjadi andalan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Namun, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- bertahan dengan solid. Barisan pertahanan yang dipimpin Risto Mitrevski sulit ditembus pasukan Mauricio Souza.

Pada menit ke-15, Persija Jakarta mendapat penalti setelah Milos Raickovic melanggar Eksel Runtukahu. Wasit sempat melakukan pengecekan lewat Video Assistant Referee (VAR).

Akhirnya, diputuskan Raickovic melanggar Eksel di kotak terlarang. Allano (16' (P)) yang menjadi eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan baik, Persija unggul 1-0.

Persebaya Surabaya kemudian merespons dengan bermain lebih solid. Meski demikian, pasukan Bernardo Tavares mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan Persija.

 

Berita Terkait
