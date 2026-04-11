Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Paulo Ricardo ingin membawa Persija Jakarta menang atas Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026.

LINK live streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di lanjutan pekan ke-27 Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Bek Persija Jakarta, Paulo Ricardo, menatap laga melawan Persebaya Surabaya dengan penuh kepercayaan diri. Pemain asal Brasil itu bertekad mempersembahkan kemenangan untuk kelompok suporter mereka, yakni The Jakmania.

Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB. Meski bermain di hadapan publiknya sendiri, skuad berjuluk Macan Kemayoran itu sedang dihantui laju negatif.

1. Persija Jakarta Gagal Menang di 3 Laga Terakhir

Skuad besutan Mauricio Souza itu belum meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir. Persija Jakarta dua kali imbang di kandang melawan Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1), serta kalah dari Bhayangkara FC (2-3).

Ditambah lagi, Persija Jakarta harus kehilangan beberapa pilar penting. Jordi Amat terkena akumulasi kartu merah, Thales Lira akumulasi kartu kuning, Mauro Zijlstra dan Shayne Pattynama cedera.

2. Tak Masalah Persija Jakarta Kehilangan Banyak Pemain

Paulo Ricardo mengatakan Persija Jakarta dalam persiapan yang matang menghadapi Persebaya Surabaya. Ia juga tak risau soal absennya beberapa pemain, karena Macan Kemayoran memiliki kedalaman skuad yang merata.

“Kami menjalani minggu yang baik. Kami melakukan latihan yang bagus dan kami siap untuk itu. Meskipun ada beberapa pemain yang absen, itulah mengapa kami memiliki skuad yang kuat, dengan banyak pemain hebat. Bahkan pemain yang tidak terlalu sering bermain pun tetap siap untuk segala situasi,” ucap Paulo Ricardo dalam konferensi pers jelang laga.