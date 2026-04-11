Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026

JADWAL dan link live streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, meminta The Jakmania -suporter Persija Jakarta- tetap setia meski peluang timnya dalam perebutan gelar juara menipis. Pelatih asal Brasil itu mengatakan, The Jakmania adalah 'support system' terpenting bagi Persija Jakarta.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB.

SUGBK akan mennggelar laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Laga Krusial bagi Persija Jakarta

Laga nanti malam krusial bagi skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang sedang bersaing dalam perebutan gelar juara. Saat ini, Persija Jakarta duduk di posisi ketiga dengan koleksi 52 poin, terpaut sembilan angka dari pemuncak klasemen Persib Bandung.

Mereka juga tertinggal lima angka dari Borneo FC yang duduk di urutan kedua. Kehadiran The Jakmania dalam laga melawan Persebaya Surabaya akan sangat penting bagi Persija Jakarta.

Apalagi, Persija Jakarta belum merebut kemenangan dalam tiga laga terakhir usai ditahan imbang Dewa United dan Borneo FC, serta kalah dari Bhayangkara FC. Souza berharap, The Jakmania memenuhi SUGBK.

"Kami ingin The Jakmania tetap hadir untuk mendukung kami. Mereka selalu mendorong kami untuk meraih kemenangan, dan dukungan itu sangat berarti bagi tim,” kata Mauricio Souza dalam konferensi pers jelang pertandingan.