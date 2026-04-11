Misi Bernardo Tavares Bawa Persebaya Surabaya Bungkam Persija Jakarta di SUGBK

PELATIH Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengusung misi besar jelang melawan Persija Jakarta di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Bernardo Tavares bertekad memutus kutukan timnya yang tak pernah meraih kemenangan di kandang Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sejak 2019.

Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB. Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- tidak punya rekor bagus saat berlaga di SUGBK.

1. Persebaya Surabaya Terakhir Kali Menang pada 2019

Bayangkan saja, Persebaya Surabaya terakhir kali mencuri kemenangan atas Persija Jakarta di SUGBK pada 17 Desember 2019. Ketika itu, Bajul Ijo menang tipis dengan skor 2-1 atas Macan Kemayoran.

Karena itu, Bernardo Tavares termotivasi mempersembahkan kemenangan perdana untuk Persebaya Surabaya di SUGBK. Ia menyadari bukan perkara mudah mengalahkan Persija Jakarta. Sebab, Macan Kemayoran mengusung misi bangkit setelah tanpa kemenangan di tiga laga terakhir.

“Saya pikir bermain di stadion ini bagus. Dan kami berharap tim kami besok bisa menampilkan permainan yang baik serta memberikan yang terbaik,” kata Bernardo Tavares dalam jumpa pers jelang laga.

“Kami tahu bahwa sudah lima tahun Persebaya tidak menang di sini (SUGBK). Kami juga tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi tim kami akan berusaha memberikan yang terbaik,” sambung Bernardo Tavares.