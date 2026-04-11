Misi Bernardo Tavares Bawa Persebaya Surabaya Bungkam Persija Jakarta di SUGBK

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |09:26 WIB
Bernardo Tavares ingin Persebaya Surabaya menang di markas Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
PELATIH Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengusung misi besar jelang melawan Persija Jakarta di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Bernardo Tavares bertekad memutus kutukan timnya yang tak pernah meraih kemenangan di kandang Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sejak 2019. 

Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026) pukul 19.00 WIB. Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- tidak punya rekor bagus saat berlaga di SUGBK. 

Bernardo Tavares ingin Persebaya menang atas Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Persebaya Surabaya Terakhir Kali Menang pada 2019

Bayangkan saja, Persebaya Surabaya terakhir kali mencuri kemenangan atas Persija Jakarta di SUGBK pada 17 Desember 2019. Ketika itu, Bajul Ijo menang tipis dengan skor 2-1 atas Macan Kemayoran. 

Karena itu, Bernardo Tavares termotivasi mempersembahkan kemenangan perdana untuk Persebaya Surabaya di SUGBK. Ia menyadari bukan perkara mudah mengalahkan Persija Jakarta. Sebab, Macan Kemayoran mengusung misi bangkit setelah tanpa kemenangan di tiga laga terakhir. 

“Saya pikir bermain di stadion ini bagus. Dan kami berharap tim kami besok bisa menampilkan permainan yang baik serta memberikan yang terbaik,” kata Bernardo Tavares dalam jumpa pers jelang laga.

“Kami tahu bahwa sudah lima tahun Persebaya tidak menang di sini (SUGBK). Kami juga tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi tim kami akan berusaha memberikan yang terbaik,” sambung Bernardo Tavares.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211643/jadwal_siaran_langsung_persija_jakarta_vs_persebaya_surabaya-E2s9_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211726/mauricio_souza_pastikan_shayne_pattynama_absen_di_laga_persija_jakarta_vs_persebaya_surabaya_okezone-YcO3_large.jpg
Penyebab Shayne Pattynama Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211728/persija_jakarta-oDgK_large.jpg
Duel Klasik Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya Bakal Padati SUGBK, Polda Metro Jaya Siapkan Skema Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211764/persita_tangerang_vs_arema_fc-5Sw1_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Arema FC di Super League 2025-2026: Gol Tunggal Gustavo Franca Pastikan Kemenangan Singo Edan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/10/51/1695035/jonatan-christie-terhenti-di-perempat-final-kejuaraan-bulu-tangkis-asia-2026-lgt.webp
Jonatan Christie Terhenti di Perempat Final Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/10/alex_marquez.jpg
Alex Marquez Frustrasi Belum Naik Podium, MotoGP 2026 Disebut Makin Gila
