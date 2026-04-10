HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shayne Pattynama Dikritik Tidak Bisa Main, Pelatih Persija Jakarta Pasang Badan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |19:51 WIB
Pemain Persija Jakarta, Shayne Pattynama. (Foto: Media Persija)
JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan pembelaan pasang badan setelah Shayne Pattynama menjadi sasaran kritik tajam dari pengamat sepak bola terkait performanya di lapangan. Souza menegaskan pemain naturalisasi tersebut memiliki potensi besar dan tetap menjadi sosok penting dalam skema skuad Macan Kemayoran musim ini.

Pengamat sepak bola nasional, Binder Singh, memberikan kritik tajam kepada Shayne usai Persija Jakarta kalah 2-3 dari Bhayangkara FC di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Binder menyebut pemain berusia 27 tahun itu “tidak bisa bermain sama sekali”.

Shayne baru masuk pada menit ke-77 untuk menggantikan Dony Tri Pamungkas dalam laga tersebut. Ia dianggap bertanggung jawab atas gol kemenangan Bhayangkara FC yang dicetak Moussa Sidibe pada menit 90+5.

Souza mengaku tidak mengetahui soal kritik tajam yang menyerang anak asuhnya. Juru taktik asal Brasil itu tidak sepakat dengan pandangan sang pengamat, dan menilai Shayne merupakan salah satu pemain potensial dalam skuad Persija Jakarta.

“Tidak, saya tidak mengetahui hal itu (kritikan pengamat kepada Shayne). Tetapi saya juga tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Saya pikir Shayne juga memiliki potensi yang besar,” kata Souza dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (10/4/2026).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

1. Persaingan Sehat di Sektor Sayap Kiri

Shayne merupakan salah satu rekrutan anyar Persija Jakarta musim ini. Alih-alih mendapatkan tempat utama, pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu justru kalah saing dari Dony Tri di sektor bek sayap kiri. Nah, situasi itu membuat beberapa pihak mempertanyakan kualitas Shayne.

Terkait hal itu, Souza menjelaskan bahwa Dony Tri merupakan salah satu pemain paling konsisten saat ini di Persija Jakarta. Tak ayal jika dirinya selalu mempercayakan posisi bek sayap kiri kepada pemain berusia 21 tahun tersebut.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211722/psm_yogyakarta_vs_psm_makassar-f8UC_large.jpg
Hasil PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Juku Eja Menang Dramatis 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211681/kadek_arel-BWs9_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Kadek Arel Siap Acak-Acak Lini Tengah Pangeran Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/49/3211590/ramon_tanque_siap_antar_persib_bandung_sapu_bersih_delapan_laga_sisa_super_league_2025_2026-5sBC_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Ramon Tanque: 8 Laga Sisa adalah Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/49/3211480/bambang_pamungkas-STg1_large.jpg
Persija Jakarta dalam Krisis, Bambang Pamungkas Layangkan Peringatan Keras untuk Skuad Macan Kemayoran
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/10/51/1694935/tak-mainmain-pb-orado-berkolaboasi-dengan-gubernur-dki-demi-turnamen-domino-2026-jadi-event-bergengsi-ixc.webp
PB ORADO Kolaboasi dengan Gubernur DKI demi Turnamen Domino 2026 Jadi Event Bergengsi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/09/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Gila! Fajar/Fikri Hentikan Duet Taiwan Dua Gim, Tiket Semifinal BAC 2026 di Tangan
