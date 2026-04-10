Persija Jakarta dalam Krisis, Bambang Pamungkas Layangkan Peringatan Keras untuk Skuad Macan Kemayoran

JAKARTA – Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, secara terbuka menyatakan kekecewaan mendalam manajemen atas performa buruk yang ditunjukkan Rizky Ridho dan kolega dalam tiga laga terakhir Super League 2025-2026. Sosok yang akrab disapa Bepe ini melayangkan ultimatum tegas kepada tim pelatih maupun pemain untuk segera mengalihkan fokus total demi menyelamatkan sisa musim ini.

Persija Jakarta saat ini memang tengah dibayangi tren negatif yang mengkhawatirkan. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut tercatat belum mampu memetik satu pun kemenangan dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Armada besutan Mauricio Souza tertahan imbang di kandang saat menjamu Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1), serta harus menelan pil pahit kekalahan tipis dari Bhayangkara FC (2-3).

Rentetan hasil mengecewakan ini jelas melenceng jauh dari target besar yang dipatok manajemen di awal musim. Akibat kegagalan meraih poin penuh secara beruntun, skuad Macan Kemayoran kini semakin tertinggal jauh dalam perburuan gelar juara dari rival abadi mereka, Persib Bandung, yang kian nyaman di pucuk klasemen sementara Super League 2025-2026.

Persib Bandung masih kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 61 poin. Skuad Pangeran Biru—julukan Persib Bandung—unggul empat angka atas Borneo FC yang menguntit di posisi kedua, serta menciptakan jarak lebar sembilan angka dari Persija Jakarta yang masih tertahan di peringkat ketiga.

Hasil minor yang terus menyelimuti Persija Jakarta membuat manajemen merasa sangat terpukul. Bepe mengungkapkan bahwa situasi ini secara otomatis mempersempit ruang gerak tim untuk mengejar gelar juara, mengingat kompetisi musim ini kini hanya menyisakan delapan pertandingan menentukan.

1. Harapan di Tengah Sulitnya Hitungan Poin

“Manajemen sangat menyayangkan tiga laga terakhir dilewati tanpa kemenangan. Walaupun tidak mudah, secara hitungan poin segala kemungkinan masih bisa terjadi,” kata Bepe, dipetik dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (10/4/2026).