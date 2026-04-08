HOME BOLA LIGA INDONESIA

Berhasil Bikin Persija Jakarta Terpuruk, Bintang Bhayangkara FC Ini Senang Bukan Main

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |00:01 WIB
Berhasil Bikin Persija Jakarta Terpuruk, Bintang Bhayangkara FC Ini Senang Bukan Main
Aksi Moussa Sidibe Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
LAMPUNG – Bintang Bhayangkara FC, Moussa Sidibe, tampil gemilang saat membantu timnya menumbangkan Persija Jakarta pada pekan ke-26 Super League 2025-2026. Penyerang sayap asal Mali tersebut mengaku sangat puas bisa menjadi penentu kemenangan dramatis The Guardians atas sang rival, Macan Kemayoran.

Bhayangkara FC memetik kemenangan tipis 3-2 atas Persija Jakarta dalam laga yang digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Minggu 5 April 2026. Tim tuan rumah berhasil mengunci tiga poin melalui gol krusial yang dicetak Sidibe pada masa injury time, tepatnya di menit ke-90+3.

Sidibe benar-benar menjadi momok bagi pertahanan Macan Kemayoran setelah sukses memborong dua gol dalam laga panas tersebut. Torehan gol penutupnya di detik-detik akhir pertandingan memastikan Bhayangkara FC keluar sebagai pemenang dalam duel sengit ini.

1. Kepuasan Mengalahkan Kandidat Juara

Tampil sebagai pahlawan kemenangan, Sidibe menyebut bahwa hasil positif di menit akhir memberikan kepuasan emosional yang tinggi. Terlebih lagi, Persija Jakarta merupakan salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara Super League musim ini.

Moussa Sidibe di laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
Moussa Sidibe di laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)

"Kami sudah tahu bahwa Persija adalah tim yang hebat, salah satu favorit untuk memenangkan liga. Mengalahkan mereka di sini, di kandang kami, dan di saat-saat terakhir. Saya sangat senang untuk tiga poin ini," ujar Sidibe, dilansir dari laman I.League, Rabu (8/4/2026).

Dalam laga tersebut, Persija Jakarta harus bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua setelah Jordi Amat diganjar kartu merah pada menit ke-48. Kendati kalah jumlah pemain, skuad asuhan Thomas Doll tetap memberikan perlawanan sengit dan terus menekan sepanjang laga.

 

