Kisah Heroik Marc Klok, Tampil Full di Laga Semen Padang vs Persib Bandung meski Baru Kelar Jalani Operasi Darurat

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, membagikan kisah perjuangan luar biasanya demi bisa memperkuat tim saat meladeni perlawanan Semen Padang pada pekan ke-26 Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi tersebut mengaku harus naik meja operasi secara mendadak tepat sebelum bertolak ke Padang bersama skuad Pangeran Biru.

Persib Bandung sukses membawa pulang poin penuh saat bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu 5 April 2026. Skuad Pangeran Biru membungkam tuan rumah dengan skor 2-0 berkat dua gol borongan alias brace dari penyerang mereka, Ramon Tanque.

Dalam laga tersebut, Klok dipercaya penuh oleh pelatih Bojan Hodak untuk mengawal lini tengah Persib sepanjang pertandingan. Namun, siapa sangka pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut harus melewati situasi medis yang sangat berisiko demi bisa merumput di lapangan.

1. Perjuangan Melawan Infeksi Bakteri

Klok bercerita dirinya harus menjalani operasi darurat sesaat sebelum tim berangkat ke Padang. Prosedur bedah tersebut dilakukan untuk mengangkat infeksi bakteri yang menyerang lengannya.

Bahkan, Klok harus mengonsumsi berbagai obat penahan rasa sakit dosis tinggi agar bisa tetap membela Pangeran Biru dalam laga tandang tersebut.

Marc Klok mulai berlatih bersama Persib Bandung persibcoid.jpg

“Ya sebenarnya saya tak menyangka bisa bermain. Ada bakteri di lengan saya, di siku, dan tepat sebelum terbang ke Padang, saya menjalani operasi darurat untuk mengangkat bakteri tersebut dan membersihkan lengan dan luka saya di Bandung, dan saya mendapat banyak obat penahan sakit,” papar Klok, dilansir dari laman I.League, Selasa (7/4/2026).

Gelandang berusia 32 tahun itu menegaskan rela melakukan segalanya demi tampil membela Persib Bandung yang saat ini tengah membidik gelar juara Super League. Klok pun merasa sangat bersyukur karena pada akhirnya tetap mendapat kepercayaan dari Hodak untuk bermain, bahkan tampil selama 90 menit penuh.