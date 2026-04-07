HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Bajul Ijo Bidik 3 Poin di SUGBK!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |01:05 WIB
Bruno Paraiba ingin bawa Persebaya Surabaya menang di markas Persija Jakarta. (Foto: Laman resmi Persebaya Surabaya)
PERSIJA Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya dalam big match pekan ke-27 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 11 April 2026 pukul 19.00 WIB.

Kedua tim saat ini dalam kondisi berbeda. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru saja kalah 2-3 dari Bhayangkara FC, sedangkan Persebaya Surabaya meraih kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang.

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Persita Tangerang (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Persiapan Matang Persebaya Surabaya

Gelandang Persebaya Surabaya Bruno Paraiba mengatakan skuad asuhan Bernardo Tavares akan melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum melawan Persija Jakarta.

"Persija Jakarta adalah lawan yang tangguh. Kami menghormati mereka," kata Bruno Paraiba, Okezone mengutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Senin (6/4/2026).

Pemain 31 tahun itu mengatakan kemenangan adalah target utama skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya. Kemenangan dibutuhkan timnya agar dapat merangsek naik di papan klasemen sementara Super League 2025-2026.

"Kami datang untuk bertarung dan berusaha membawa pulang tiga poin,” kata mantan pemain Botafogo FC tersebut.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/49/3210766/dony_tri_pamungkas_kecewa_persija_jakarta_gagal_menang_di_3_laga_beruntun_super_league_2025_2026_persijaid-DGR8_large.jpg
Respons Dony Tri Pamungkas Lihat Persija Jakarta Gagal Menang di 3 Laga Beruntun Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/49/3210895/bali_united_menang_telak_6_1_atas_psbs_biak_di_super_league_2025_2026-VLCp_large.jpg
Hasil Bali United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang 6-1, Serdadu Tridatu Menggila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/49/3210847/laga_persik_kediri_vs_persijap_jepara_berakhir_dengan_skor_0_0-bjiW_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Diwarnai Penalti Gagal, Skor Akhir 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/49/3210829/moussa_sidibe_bisa_saja_gabung_persib_bandung_musim_depan_moussajr10-Q3iS_large.jpg
Bursa Transfer Persib Bandung: Moussa Sidibe Cocok, Justin Hubner Tak Bisa Gantikan Federico Barba!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/04/11/1693189/manchester-city-tembus-semifinal-piala-fa-usai-hancurkan-liverpool-40-zok.webp
Manchester City Tembus Semifinal Piala FA usai Hancurkan Liverpool 4-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/06/persik_kediri_bermain_imbang_0_0_melawan_persijap.jpg
Hasil Super League: Gagal Penalti dan Gol Dianulir, Persik Ditahan Persijap 0-0
