Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Bajul Ijo Bidik 3 Poin di SUGBK!

Bruno Paraiba ingin bawa Persebaya Surabaya menang di markas Persija Jakarta. (Foto: Laman resmi Persebaya Surabaya)

PERSIJA Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya dalam big match pekan ke-27 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 11 April 2026 pukul 19.00 WIB.

Kedua tim saat ini dalam kondisi berbeda. Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru saja kalah 2-3 dari Bhayangkara FC, sedangkan Persebaya Surabaya meraih kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang.

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Persita Tangerang (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Persiapan Matang Persebaya Surabaya

Gelandang Persebaya Surabaya Bruno Paraiba mengatakan skuad asuhan Bernardo Tavares akan melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum melawan Persija Jakarta.

"Persija Jakarta adalah lawan yang tangguh. Kami menghormati mereka," kata Bruno Paraiba, Okezone mengutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Senin (6/4/2026).

Pemain 31 tahun itu mengatakan kemenangan adalah target utama skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya. Kemenangan dibutuhkan timnya agar dapat merangsek naik di papan klasemen sementara Super League 2025-2026.

"Kami datang untuk bertarung dan berusaha membawa pulang tiga poin,” kata mantan pemain Botafogo FC tersebut.