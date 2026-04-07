HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kata-Kata Harry Maguire Usai Resmi Perpanjang Kontrak di Manchester United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |20:31 WIB
Kata-Kata Harry Maguire Usai Resmi Perpanjang Kontrak di Manchester United
Harry Maguire resmi memperpanjang kontrak di Manchester United
MANCHESTER – Harry Maguire resmi memperpanjang kontrak di Manchester United. Pria berkebangsaan Inggris itu akan berada di Old Trafford hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan setahun.

Kontrak Maguire sedianya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Man United butuh berpikir dalam waktu cukup lama untuk memperpanjang ikatan kerja sama tersebut.

Harry Maguire mengubah skor laga Liverpool vs Manchester United 1-2 (Foto: Premier League)
Harry Maguire mengubah skor laga Liverpool vs Manchester United 1-2

Selain punya gaji selangit, Maguire juga sudah tidak muda lagi. Bek kelahiran Sheffield itu sudah berusia 33 tahun sehingga dikhawatirkan sulit menjadi andalan setiap pekan di lini belakang Man United.

1. Merasa Terhormat

Namun, pihak klub akhirnya memutuskan memperpanjang kontrak Maguire. Eks bek Leicester City itu merasa terhormat bisa terus mendapat kesempatan mengusung nama besar Man United di lapangan hijau.

“Mewakili Man United adalah sebuah kehormatan luar biasa. Itu adalah tanggung jawab yang membuat saya dan keluarga merasa bangga setiap hari,” papar Maguire, disitat dari laman resmi klub, Selasa (7/4/2026).

“Saya dengan senang hati memperpanjang perjalanan di klub luar biasa untuk setidaknya hingga musim ke delapan dan terus bermain di depan suporter kami yang spesial untuk menciptakan lebih banyak momen-momen luar biasa,” sambung pemain bernomor punggung 5 itu.

 

