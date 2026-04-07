HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Real Madrid vs Bayern Munich di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |18:17 WIB
Simak link live streaming Real Madrid vs Bayern Munich di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026
JAKARTA – Real Madrid akan berhadapan dengan Bayern Munich pada leg pertama babak perempatfinal UEFA Champions League 2025-2026. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Menjelang laga penting di UEFA Champions League, Real Madrid datang setelah menelan kekalahan 2-1 dari RCD Mallorca dalam lanjutan kompetisi La Liga. Hasil tersebut membuat Real Madrid kehilangan poin penting dalam persaingan di papan atas klasemen liga domestik.

Real Mallorca vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

Kekalahan itu juga menjadi peringatan bagi tim untuk segera memperbaiki performa sebelum menghadapi Bayern Munich. Apalagi, lawan yang akan dihadapi bukan kesebelasan sembarangan.

Sementara itu, Bayern Munich datang ke pertandingan ini dengan ambisi membawa pulang hasil positif dari laga tandang. Tim asal Jerman tersebut saat ini berada di papan atas klasemen dengan koleksi 21 poin, hanya terpaut tiga poin dari Arsenal yang menempati posisi puncak.

Siapakah yang akan mengunci kemenangan? Catat jadwal tayang Real Madrid vs Bayern Munich di VISION+.

Hari/Tanggal: Rabu, 18 Maret 2026

Jam streaming: 02.55 WIB

Channel: beIN Sports 1

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/261/3210946/real_madrid-RbWx_large.jpg
Prediksi Real Madrid vs Bayern Munich di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: Die Roten Sanggup Menang di Santiago Bernabeu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/261/3210879/simak_jadwal_perempatfinal_liga_champions_2025_2026_minggu_ini-MfLU_large.jpg
Jadwal Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 Minggu Ini: Real Madrid vs Bayern Munich, PSG Jamu Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/261/3207733/hasil_drawing_perempatfinal_liga_champions_2025_2026_lfc-JVaG_large.jpg
Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: PSG vs Liverpool hingga Real Madrid vs Bayern Munich!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/261/3207732/liverpool_lolos_perempatfinal_liga_champions_2025_2026_setelah_menang_agregat_4_1_atas_galatasaray_lfc-W6vZ_large.jpg
Daftar 8 Klub Lolos Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: Liverpool hingga Barcelona Segel Tiket 8 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/07/11/1693839/pemain-australia-keturunan-sumatra-luke-vickery-tertarik-gabung-timnas-indonesia-gdq.webp
Pemain Australia Keturunan Sumatra Luke Vickery Tertarik Gabung Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/pelatih_ac_milan_massimiliano_allegri.jpg
AC Milan Kalah dari Napoli, Allegri Menyerah Kejar Scudetto: Fokus Liga Champions!
