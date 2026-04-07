Real Madrid vs Bayern Munich di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026

JAKARTA – Real Madrid akan berhadapan dengan Bayern Munich pada leg pertama babak perempatfinal UEFA Champions League 2025-2026.

Menjelang laga penting di UEFA Champions League, Real Madrid datang setelah menelan kekalahan 2-1 dari RCD Mallorca dalam lanjutan kompetisi La Liga. Hasil tersebut membuat Real Madrid kehilangan poin penting dalam persaingan di papan atas klasemen liga domestik.

Kekalahan itu juga menjadi peringatan bagi tim untuk segera memperbaiki performa sebelum menghadapi Bayern Munich. Apalagi, lawan yang akan dihadapi bukan kesebelasan sembarangan.

Sementara itu, Bayern Munich datang ke pertandingan ini dengan ambisi membawa pulang hasil positif dari laga tandang. Tim asal Jerman tersebut saat ini berada di papan atas klasemen dengan koleksi 21 poin, hanya terpaut tiga poin dari Arsenal yang menempati posisi puncak.

Hari/Tanggal: Rabu, 18 Maret 2026

Jam streaming: 02.55 WIB

Channel: beIN Sports 1