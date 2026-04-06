Kisah Cyrus Margono, Penantian Panjang Debut yang Berakhir Tragis di Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta

LAMPUNG - Momen yang dinantikan Cyrus Margono akhirnya tiba di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Penjaga gawang berusia 24 tahun tersebut dipercaya pelatih Mauricio Souza untuk mengawal gawang Persija Jakarta dalam laga tandang melawan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Minggu 5 April 2026 sore WIB.

Sayangnya, debut pemain yang baru didatangkan dari klub Kosovo, Dukagjini, pada Februari lalu ini harus berakhir dengan hasil minor.

1. Perlawanan The Guardians

Persija Jakarta sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat meyakinkan. Baru satu menit laga berjalan, Macan Kemayoran langsung menghentak lewat gol cepat Rayhan Hannan.

Memanfaatkan umpan sayap, sundulan terukur Hannan sukses mengoyak jala Aqil Savik dan membawa tim tamu unggul 1-0. Motor serangan yang digerakkan oleh Allano dan Hannan terus merepotkan barisan pertahanan tuan rumah di awal paruh pertama.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama akibat kelengahan lini belakang. Pada menit ke-28, Bhayangkara FC berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Moussa Sidibe yang menyambar umpan matang Putu Gede. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum, meskipun skuad asuhan Paul Munster sempat berkali-kali memberikan ancaman serius ke gawang yang dikawal oleh Cyrus Margono.

2. Kalah Tragis

Memasuki babak kedua, petaka menghampiri Persija Jakarta saat bek veteran Jordi Amat diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Kehilangan satu pemain memaksa Mauricio Souza menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih defensif.

Meski kalah jumlah pemain, Persija sempat mencuri keunggulan kembali di menit ke-62 lewat eksekusi tendangan bebas indah Fabio Calonego yang mengubah skor menjadi 2-1.