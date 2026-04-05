HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di Babak Pertama: Cyrus Margono Debut, Skor Sama Kuat 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |16:45 WIB
Suasana laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persija)
LAMPUNG – Duel sengit tersaji di Stadion Sumpah Pemuda saat tuan rumah Bhayangkara FC menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026, Minggu (5/4/2026) sore WIB. Skor imbang 1-1 pun menghiasi papan skor pada paruh pertama laga setelah kedua tim saling jual beli serangan sejak menit awal.

Persija menjadi tim pertama yang unggul berkat gol Rayhan Hannan menit pertama, lalu Bhayangkara FC menyamakan kedudukan pada menit ke-28 berkat aksi Moussa Sidibe. Dengan skor 1-1 itu, kiper Cyrus Margono yang baru saja menjalani laga debut bersama Persija pun dipastikan gagal meraih clean sheet.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung tampil agresif di awal pertandingan babak pertama. Macan Kemayoran—julukan Persija Jakarta—pun berhasil unggul cepat.

Adalah Rayhan Hannan (1') yang sukses mencetak gol lewat tandukan terukurnya, membuat Persija Jakarta unggul 1-0. Setelah gol itu, Macan Kemayoran masih bermain dengan tempo serupa.

Mereka mengandalkan serangan dari sisi sayap untuk meruntuhkan pertahanan Bhayangkara FC. Sebab itu, Allano dan Rayhan Hannan menjadi motor serangan Persija Jakarta.

Keasyikan menyerang, Persija kecolongan pada menit ke-28. Umpan matang dari Putu Gede berhasil disambar oleh Moussa Sidibe (28'), kedudukan sementara menjadi 1-1.

Rayhan Hannan di laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

The Guardians—julukan Bhayangkara FC—kini pegang kendali permainan. Serangan yang diinisiasi oleh pasukan Paul Munster kerap membahayakan gawang Persija.

Namun sayang, sejumlah serangan itu tak membuahkan gol tambahan. Persija Jakarta sesekali melancarkan serangan balik cepat lewat Allano, tetapi belum efektif.

 

