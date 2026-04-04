Hasil Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Menang Tipis 1-0!

SURABAYA – Hasil Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Bajul Ijo.

Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak Francisco Rivera (62’). Kemenangan ini membawa mereka naik ke posisi 5 dengan 42 poin, menggusur Persita ke urutan 6 dengan 41 angka.

Jalannya Pertandingan

Persebaya dan Persita bermain agresif sejak menit awal laga. Kedua tim tampaknya ingin cepat segera mencetak gol.

Persita Tangerang mencoba merepotkan Persebaya lewat Andrejic Aleksa. Sayangnya, pemain itu gagal menembus pertahanan Persebaya Surabaya di menit ke-8.

Pada menit ke-18, Persebaya punya peluang lewat sundul Mihailo Perovic. Akan tetapi, kiper Persita Tangerang Igor berhasil menepisnya.

Sampai akhir babak pertama belum ada gol yang tercipta antara kedua tim. Persebaya dan Persita akan berbenah diri saat turun minum agar lebih baik di babak kedua.