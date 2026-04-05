Malam Ini! Jadwal Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026

PADANG – Persib Bandung mengusung misi besar untuk menyapu bersih seluruh poin tersisa di musim ini demi mengunci takhta tertinggi di Super League 2025-2026. Pelatih Persib, Bojan Hodak menegaskan skuad Maung Bandung harus tampil habis-habisan dalam sembilan pertandingan final ke depan guna memastikan gelar juara kompetisi kasta teratas di Tanah Air tetap berada di tangan mereka.

Saat ini Persib berada di posisi puncak klasemen dengan 58 poin. Mereka unggul dari Borneo FC yang menempati posisi kedua dengan 54 poin.

Bojan Hodak mengatakan kans Persib untuk menjadi juara saat ini terbuka lebar. Jadi, tim asuhannya harus konsisten dari laga ke laga agar dapat meraih hasil maksimal.

"Bagi kami, sembilan laga sisa ini adalah final yang harus kami menangkan," kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib, Minggu (5/4/2026).

Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Ujian Perdana di Markas Kabau Sirah

Dalam laga terdekat Persib akan melawan Semen Padang dalam pekan ke-26. Laga itu akan berlangsung di Stadion H Agus Salim, Padang, Minggu (5/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan timnya tidak akan memandang remeh Semen Padang. Pasalnya, tim tuan rumah ingin meraih hasil maksimal agar dapat keluar dari zona degradasi.