Bobotoh Cantik Prediksi Persib Bandung Bungkam Semen Padang 2-1 di Markas Lawan

LAGA tandang yang akan dijalani Persib Bandung menghadapi Semen Padang di Stadion H Agus Salim, Padang pada Minggu (5/4/2026) pukul 19.00 WIB diprediksi berlangsung sengit. Meski unggul di klasemen sementara Super League 2025-2026, Persib Bandung diminta tetap waspada dan tidak meremehkan kekuatan lawan.



Hal itu diungkapkan Bobotoh cantik asal Kota Bandung, Mutiara Rifka. Ia menilai Persib Bandung harus memanfaatkan pertandingan itu untuk mengamankan poin penuh demi menjaga posisi di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

1. Persib Bandung Wajib Waspada

Mutiara Rifka meyakini Persib Bandung menang 2-1 atas Semen Padang. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Menurut Mumut -sapaan akrab Mutiara Rika, perbedaan posisi di klasemen bukan jaminan kemenangan bagi Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Ia mengingatkan Semen Padang memiliki kualitas pemain yang tidak bisa dipandang sebelah mata, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.



“Persib memang di atas dan Semen Padang di posisi bawah, tapi itu bukan jaminan. Mereka tetap tim yang berbahaya, apalagi main di kandang sendiri,” kata Mumut.



Ia juga menilai kondisi Semen Padang yang kini berada di papan bawah justru bisa menjadi ancaman tersendiri bagi Persib Bandung. Dalam situasi tersebut, tim tuan rumah dipastikan akan tampil habis-habisan demi keluar dari zona degradasi.



“Justru itu yang harus diwaspadai. Tim yang ada di bawah biasanya main mati-matian, lebih ngotot, bahkan bisa tampil di luar dugaan,” kata Mumut.

2. Optimistis Persib Bandung Raih Kemenangan



Meski demikian, Mumut tetap optimistis dengan kekuatan yang dimiliki Persib Bandung saat ini. Ia menyebut kedalaman skuad Maung Bandung cukup mumpuni, meski harus kehilangan beberapa pemain akibat akumulasi kartu.



Seperti diketahui, dua pemain belakang Persib Bandung, Frans Putros dan Patricio Matricardi dipastikan absen dalam laga tersebut. Namun, ia menilai absennya kedua pemain itu masih bisa ditutupi oleh pemain lain yang tak kalah berkualitas.



Ia juga menyoroti kembalinya Julio Cesar yang telah pulih dari cedera. Kehadiran Julio Cesar diyakini bisa memperkuat lini pertahanan Persib bersama Federico Barba di posisi bek tengah.



“Sekarang Julio Cesar sudah pulih, jadi bisa duet sama Barba di belakang. Saya rasa itu cukup kuat untuk meredam serangan lawan,” ungkap Mumut.