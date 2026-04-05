Hasil Bhayangkara FC vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Kena Comeback, 10 Pemain Macan Kemayoran Kalah 2-3

BANDAR LAMPUNG – Pertarungan sengit penuh drama tersaji di Stadion Sumpah Pemuda saat Bhayangkara FC menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025-2026, Minggu (5/4/2026) sore WIB. The Guardians –julukan Bhayangkara FC– sukses mengamankan tiga poin secara heroik melalui kemenangan tipis 3-2 setelah sempat tertinggal lebih dulu dari Skuad Macan Kemayoran.

Persija yang bermain dengan 10 pemain sejak menit 49 usai Jordi Amat terkena kartu merah itu pun harus rela kehilangan tiga poin penting. Kini Persija tertahan di peringkat ketiga dengan 52 poin, sedangkan naik ke posisi kelima dengan 44 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung tampil agresif di awal pertandingan babak pertama. Macan Kemayoran—julukan Persija Jakarta—pun berhasil unggul cepat.

Adalah Rayhan Hannan (1') yang sukses mencetak gol lewat tandukan terukurnya, membuat Persija Jakarta unggul 1-0. Setelah gol itu, Macan Kemayoran masih bermain dengan tempo serupa.

Mereka mengandalkan serangan dari sisi sayap untuk meruntuhkan pertahanan Bhayangkara FC. Sebab itu, Allano dan Rayhan Hannan menjadi motor serangan Persija Jakarta.

Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Keasyikan menyerang, Persija kecolongan pada menit ke-28. Umpan matang dari Putu Gede berhasil disambar oleh Moussa Sidibe (28'), kedudukan sementara menjadi 1-1.

The Guardians kini pegang kendali permainan. Serangan yang diinisiasi oleh pasukan Paul Munster kerap membahayakan gawang Persija.

Namun sayang, sejumlah serangan itu tak membuahkan gol tambahan. Persija Jakarta sesekali melancarkan serangan balik cepat lewat Allano, tetapi belum efektif.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Pertandingan paruh pertama usai dengan skor sama kuat 1-1.