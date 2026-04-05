HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Menang 3-1, Pesut Etam Pepet Persib Bandung di Klasemen!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |21:16 WIB
Suasana laga Madura United vs Borneo FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/borneofc.id)
PAMEKASAN - Borneo FC Samarinda sukses mempermalukan tuan rumah Madura United dengan skor meyakinkan 3-1 dalam laga pekan ke-26 Super League 2025-2026. Berlaga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (5/4/2026) malam WIB, skuad berjuluk Pesut Etam itu tampil dominan berkat performa impresif lini depan mereka.

Berkat kemenangan itu, Borneo terus memepet Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Borneo FC yang memiliki 57 poin kini masih tertinggal 4 angka dari tim besutan Bojan Hodak tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, Borneo FC berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-2 lewat aksi Koldo Obieta. Madura United pun langsung mencoba untuk merespons ketertinggalan tersebut dengan meningkatkan intensitas serangan.

Hanya saja, Borneo FC tampil cukup dominan. Pesut Etam kembali mengancam gawang Madura United pada menit ke-20 lewat tendangan Juan Villa yang masih melenceng dari sasaran.

Laskar Sape Kerrab —julukan Madura United— nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-33. Namun, tendangan keras Jordi Wehrmann masih dapat diamankan dengan sigap oleh kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata.

Madura United vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Peluang demi peluang terus diciptakan oleh Madura United untuk membongkar pertahanan lawan. Hingga akhirnya, Laskar Sape Kerrab sukses menyamakan kedudukan di menit ke-41, yang membuat kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Babak Kedua

Selepas turun minum, Borneo FC kembali tancap gas sejak awal babak kedua. Tim polesan Fabio Lefundes itu tampak sangat berambisi untuk kembali mencetak gol keunggulan atas Madura United.

 

