HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |18:00 WIB
Link Live Streaming Semen Padang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
Persib Bandung siap hadapi Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
PADANG – Atmosfer panas dipastikan bakal menyelimuti duel pekan ke-26 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Semen Padang melawan Persib Bandung, Minggu (5/4/2026) pukul 19.30 WIB. Laga yang digelar di Stadion H. Agus Salim diprediksi akan menjadi lautan penonton setelah pihak panitia pelaksana mengonfirmasi seluruh kuota 10 ribu tiket yang disediakan telah ludes terjual.

Mengetahui hal tersebut, pemain Persib Bandung, Marc Klok, mengaku sangat antusias segera memainkan laga tersebut. Pasalnya, kehadiran suporter yang memenuhi tribun justru menjadi pelecut semangat bagi Persib untuk berusaha tampil maksimal di lapangan.

"(Tiket sold out) itu bagus. Bagus untuk Kota Padang dan bagus juga buat kami agar bisa tampil baik dan ambil semua poin di sini," kata Marc Klok dilansir laman resmi Persib, Minggu (5/4/2026).

1. Misi Amankan Poin di Kandang Kabau Sirah

Sesi latihan Persib Bandung
Sesi latihan Persib Bandung

Pemain berposisi gelandang itu menegaskan kemenangan adalah target utama Skuad Maung Bandung—julukan Persib. Hal itu dikarenakan raihan tiga poin sangat krusial untuk menjaga peluang mereka dalam meraih gelar juara musim ini.

"Kita tahu kami menyisakan sembilan laga dan kami menganggapnya seperti laga final. Kami ingin ambil (menang) semua," sambung Klok.

"Besok adalah yang pertama dari sembilan final itu," imbuhnya.

 

