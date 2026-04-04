HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Pede Abis Hancurkan Persita Tangerang: Kami Punya Segalanya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |14:01 WIB
Persebaya Surabaya <i>Pede Abis</i> Hancurkan Persita Tangerang: Kami Punya Segalanya
Persebaya Surabaya dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 2025-2026 (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA – Persebaya Surabaya dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang menghadapi Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Bek Jefferson Silva menilai, Bajul Ijo memiliki segalanya untuk meraup poin penuh.

Laga Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Sepak mula dijadwalkan Sabtu (4/4/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Diuntungkan

Persebaya Surabaya dihajar Borneo FC 1-5

Silva mengatakan timnya diuntungkan karena berstatus tuan rumah. Pasalnya, Persebaya akan mendapatkan dukungan luar biasa dari suporter yang membuat semangat pemain menjadi berlipat ganda.

"Saya rasa kami harus memikirkan tim kami, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami tunjukkan di stadion kami, kekuatan kami. Jadi, saya rasa kami memiliki segalanya,” ujar Silva dilansir dari laman i.League, Sabtu (4/4/2026)

"Ya, kepada para penggemar, Bonek dan Bonita saya pikir jika kami bisa mendapatkan dukungan yang besar dan akan memiliki kekuatan lebih untuk dapat menang," tandas pria asal Brasil itu.

 

