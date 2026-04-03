HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Malut United di Super League 2025-2026: Skor Berakhir Sama Kuat 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |17:48 WIB
Hasil Arema FC vs Malut United di Super League 2025-2026: Skor Berakhir Sama Kuat 1-1
Suasana laga Arema FC vs Malut United di Super League 2025-2025. (Foto: Instagram/malutunitedfc)
MALANG – Duel sengit antara Arema FC melawan Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026 berakhir tanpa pemenang. Meskipun bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Kanjuruhan, Jumat (3/4/2026) sore WIB, Skuad Singo Edan –julukan Arema FC–  harus puas dengan hasil imbang 1-1 setelah melewati drama gol yang dianulir dan eksekusi penalti.

Hasil imbang ini membuat Malut United masih terkunci di posisi keempat dengan koleksi 46 poin dalam papan klasemen sementara Super League 2025-2026. Sementara Arema FC tertahan di urutan ke-11 dengan raihan 32 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United sempat menjebol gawang Arema FC di menit ke-13 setelah Hansamu Yama gagal mengantisipasi bola dengan baik. Tapi wasit menganulir gol tersebut karena sebelum terjadinya gol, David da Silva melakukan pelanggaran.

Meski mendominasi permainan, Malut United justru harus kebobolan pada menit ke-26. Arema FC membuka keran golnya lewat tandukan Hansamu Yama setelah memanfaatkan umpan sepak pojok dari Gustavo Franca.

Arema FC vs Malut United. (Foto: Instagram/malutunitedfc)

Malut United terus menggempur pertahanan Arema FC guna mengejar ketertinggalannya. Namun, pertahanan Singo Edan —julukan Arema FC— tampil cukup solid sehingga sulit ditembus oleh barisan penyerang tim tamu.

Hingga akhirnya, Malut United sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-41 lewat titik putih yang dieksekusi oleh David da Silva. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 hingga turun minum babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Malut United dan Arema FC terus melakukan jual beli serangan guna mencetak gol keunggulan demi mengamankan tiga poin.

 

