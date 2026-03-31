8 Pemain Super League Indonesia yang Dimainkan John Herdman di FIFA Series 2026, Nomor 1 Cetak 2 Gol!

Berikut delapan pemain Super League Indonesia yang dimainkan John Herdman di FIFA Series 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Timnas Indonesia harus puas jadi runner up FIFA Series 2026. Setelah menang 4-0 atas Timnas Saint Kitts and Nevis, Skuad Garuda kalah 0-1 dari Timnas Bulgaria di babak final.

Pelatih John Herdman sempat memanggil 24 pemain untuk dua pertandingan tersebut. Setelah Dean James dipastikan absen, tercatat hanya 23 nama yang tersisa di skuad.

Dari 23 orang itu, sebanyak 10 nama berasal dari Super League termasuk Jens Raven yang menggantikan Mauro Zijlstra. Namun, tidak semua diturunkan. Siapa saja yang dimainkan Herdman?

8 Pemain Super League Indonesia yang Dimainkan John Herdman di FIFA Series 2026

1. Beckham Putra

Pemain satu ini diturunkan di kedua pertandingan dengan status berbeda. Beckham jadi starter di laga kontra Saint Kitts and Nevis tapi masuk dari bangku cadangan saat menantang Bulgaria.

Pesepakbola Persib Bandung ini total mengoleksi 2 gol yang semua dicetak ke gawang Saint Kitts and Nevis. Etam –sapaan akrabnya- mencatatkan 76 menit bermain dalam dua pertandingan itu.

2. Rizky Ridho

Pemain satu ini jadi satu-satunya perwakilan Super League yang selalu diturunkan sebagai starter. Ridho bahkan punya menit bermain paling banyak yakni 180 menit dari kedua pertandingan.

Kapten Persija Jakarta ini mampu membangun tembok pertahanan yang apik kendati bermain dengan partner yang berbeda, kecuali Jay Idzes. Ridho memang layak untuk diturunkan oleh Herdman.