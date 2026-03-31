HOME BOLA LIGA INDONESIA

8 Pemain Super League Indonesia yang Dimainkan John Herdman di FIFA Series 2026, Nomor 1 Cetak 2 Gol!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |10:56 WIB
8 Pemain Super League Indonesia yang Dimainkan John Herdman di FIFA Series 2026, Nomor 1 Cetak 2 Gol!
Berikut delapan pemain Super League Indonesia yang dimainkan John Herdman di FIFA Series 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
BERIKUT delapan pemain Super League Indonesia yang dimainkan John Herdman di FIFA Series 2026. Salah satunya mampu mencetak 2 gol!

Timnas Indonesia harus puas jadi runner up FIFA Series 2026. Setelah menang 4-0 atas Timnas Saint Kitts and Nevis, Skuad Garuda kalah 0-1 dari Timnas Bulgaria di babak final.

Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pelatih John Herdman sempat memanggil 24 pemain untuk dua pertandingan tersebut. Setelah Dean James dipastikan absen, tercatat hanya 23 nama yang tersisa di skuad.

Dari 23 orang itu, sebanyak 10 nama berasal dari Super League termasuk Jens Raven yang menggantikan Mauro Zijlstra. Namun, tidak semua diturunkan. Siapa saja yang dimainkan Herdman?

8 Pemain Super League Indonesia yang Dimainkan John Herdman di FIFA Series 2026

1. Beckham Putra

Beckham Putra di laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pemain satu ini diturunkan di kedua pertandingan dengan status berbeda. Beckham jadi starter di laga kontra Saint Kitts and Nevis tapi masuk dari bangku cadangan saat menantang Bulgaria.

Pesepakbola Persib Bandung ini total mengoleksi 2 gol yang semua dicetak ke gawang Saint Kitts and Nevis. Etam –sapaan akrabnya- mencatatkan 76 menit bermain dalam dua pertandingan itu.

2. Rizky Ridho

Rizky Ridho bersama Elkan Baggott. (Foto: PSSI)

Pemain satu ini jadi satu-satunya perwakilan Super League yang selalu diturunkan sebagai starter. Ridho bahkan punya menit bermain paling banyak yakni 180 menit dari kedua pertandingan.

Kapten Persija Jakarta ini mampu membangun tembok pertahanan yang apik kendati bermain dengan partner yang berbeda, kecuali Jay Idzes. Ridho memang layak untuk diturunkan oleh Herdman.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/49/3209577/persib_bandung_haram_hilang_momentum_dalam_perburuan_titel_juara_super_league_2025_2026-DLPW_large.jpg
Persib Bandung Haram Hilang Momentum dalam Perburuan Titel Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/49/3208916/andrew_jung_ingin_bawa_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_andrewcadabra-KYUG_large.jpg
Andrew Jung: Persib Bandung Berjuang untuk Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/49/3208576/marc_klok_langsung_berlatih_mandiri_usai_namanya_tak_masuk_skuad_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026-6cpx_large.jpg
Marc Klok Pamer Latihan Mandiri Usai Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/49/3208563/persija_jakarta_langsung_bersiap_menghadapi_bhayangkara_fc-1zB0_large.jpg
Libur Lebaran Usai, Persija Jakarta Langsung Bersiap Jelang Hadapi Bhayangkara FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/31/11/1691717/timnas-indonesia-ditekuk-bulgaria-john-herdman-bakal-lakukan-evaluasi-cmp.webp
Timnas Indonesia Ditekuk Bulgaria, John Herdman Bakal Lakukan Evaluasi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/31/aleksandar_dimitrov.jpg
Pelatih Bulgaria Puji Timnas Indonesia: Setara Tim Eropa Level Menengah!
