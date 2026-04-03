Jean Mota Siap Tularkan Ilmu Hasil Main Bareng Lionel Messi ke Persija Jakarta

JAKARTA – Jean Mota punya pengalaman main bareng Lionel Messi di Inter Miami. Ia akan mencoba menularkan ilmu-ilmu yang didapatnya itu ke Persija Jakarta.

Messi memutuskan meninggalkan Barcelona pada 2023. Bintang Timnas Argentina itu kemudian pindah ke Inter Miami, klub yang saat itu dibela oleh Mota.

Jean Mota jadi rekan setim Lionel Messi di Inter Miami (Foto: Instagram/@jeanmota93)

Pesepakbola berpaspor Brasil itu sempat bermain bersama Messi dalam beberapa pertandingan. Mota kemudian hengkang ke Vitoria pada 2024.

1. Pengalaman Berharga

Sementara, La Pulga masih membela klub Amerika Serikat itu hingga kini. Mota mengaku bermain bersama Messi adalah pengalaman berharga.

"Berbagi lapangan dengan Messi adalah sesuatu yang akan saya bawa seumur hidup. Itu hal luar biasa dalam karier saya. Saya sangat bersyukur atas kesempatan itu. Itu adalah masa yang indah, dan saya belajar banyak darinya,” ujar Mota dikutip dari laman resmi iLeague, Jumat (3/4/2026).

Pemain berusia 32 tahun itu mengakui Messi adalah sosok yang menginspirasi. Kesempatan langsung untuk menyaksikan keseharian sang megabintang menjadi pengalaman positif bagi Mota.