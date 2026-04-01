Kelar Bersinar Bersama Timnas Indonesia, Beckham Putra Siap Menggila Lagi di Persib Bandung

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, baru saja menyelesaikan tugasnya membela Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Setelah menjadi salah satu aktor kunci di balik performa impresif Timnas Indonesia pada mini turnamen FIFA tersebut, kini pemilik nomor punggung 7 itu resmi mengalihkan seluruh fokus dan energinya untuk memperkuat skuad Pangeran Biru di Super League 2025-2026.

Timnas Indonesia menuntaskan FIFA Series 2026 dengan predikat sebagai runner-up. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan tipis 0-1 dari Bulgaria pada partai final yang berlangsung Senin (30/3), setelah sebelumnya berhasil mencukur habis perlawanan Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0 pada Jumat 27 Maret 2026 lalu.

Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis menjadi panggung pembuktian nyata bagi kualitas seorang Beckham Putra. Pemain bertubuh mungil namun lincah ini sukses menjawab kepercayaan pelatih John Herdman dengan performa klinis, di mana ia berhasil menyarangkan dua gol ke gawang lawan dalam pertandingan tersebut.

1. Jawaban Atas Keraguan

Keberhasilan ini sekaligus menjadi bungkam mulut bagi para netizen yang sempat meragukan kapasitas Beckham saat namanya masuk dalam daftar skuad final pilihan Herdman. Baginya, setiap kritik maupun dukungan yang datang dari suporter merupakan elemen penting yang justru memicu semangatnya untuk tampil lebih maksimal di lapangan hijau.

“Belajar bahwa dalam setiap perjalanan, akan selalu ada yang mendukung dan ada yang meragukan. Keduanya saya terima sebagai bagian dari sebuah proses. Hal-hal itulah yang membentuk saya menjadi hari ini,” tulis Beckham dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @beckham_put7, Rabu (1/4/2026).

Beckham Putra di laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pemain berusia 24 tahun itu mengaku sangat terhormat sekaligus bangga bisa mengenakan seragam kebesaran Timnas Indonesia di level internasional. Beckham menegaskan bahwa setiap momen yang ia jalani selama turnamen tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi perkembangan kariernya.

“Setiap menit bersama Timnas Indonesia adalah pengalaman berharga yang akan selalu saya ingat. Terima kasih Indonesia untuk setiap kesempatan, pelajaran, dan kepercayaan yang diberikan. Sebuah kehormatan bisa berjuang untuk Garuda di dada,” tambahnya.