Semen Padang vs Persib Bandung: Frans Putros dan Patricio Matricardi Dipastikan Absen!

PERSIB Bandung bakal pincang saat melawan Semen Padang. Sebab, Frans Putros dan Patricio Matricardi dipastikan absen.

Pertemuan Semen Padang vs Persib Bandung tersaji di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Laga tersebut akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu, 5 April 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Penyebab Frans Putros dan Patricio Matricardi Absen

Dilansir dari laman Persib Bandung, Frans Putros dan Patricio Matricardi absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak harus memutar otak untuk mengisi kekosongan yang ditinggal kedua pemain tersebut.

Frans Putros absen setelah mengantongi kartu kuning ketujuhnya musim ini saat menghadapi Borneo FC. Pertemuan kedua tim itu tersaji dalam laga tunda pekan ke-21 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada 15 Maret 2026.

Sementara itu, Patricio Matricardi harus absen akibat kartu kuning keempat. Kartu kuning itu diterima pada pertandingan pekan ke-25 kontra Persik Kediri.