Persib Bandung Haram Hilang Momentum dalam Perburuan Titel Super League 2025-2026

BEK senior, Achmad Jufriyanto, mengharamkan Persib Bandung kehilangan momentum dalam perburuan titel juara Super League 2025-2026. Ia menargetkan sapu bersih di Sembilan laga tersisa.

Saat ini, skuad Maung Bandung masih kokoh di puncak klasemen kompetisi kasta teratas di tanah air dengan mengumpulkan 58 poin. Mereka unggul empat angka dari Borneo FC di posisi dua.

1. Berbenah

Jupe mengatakan timnya saat ini terus berbenah agar dapat terus konsisten dalam Super League. Dalam laga terdekat, Persib akan melawan Semen Padang di Stadion H Agus Salim, Padang, pada 5 April 2026.

"Jadi, sembilan pertandingan kami harus menangkan, itu ya. Cuma yang terdekat lawan (Semen) Padang itu yang harus kami fokuskan. Jangan sampai kami lupa sama lawan yang terdekat," kata Jupe dilansir dari laman Persib, Selasa (31/3/2026).

2. Lawan Kuat

Di sisa laga, Persib masih akan menghadapi sejumlah klub tangguh di kandang mereka seperti PSM Makassar, Persija Jakarta, Dewa United, dan Bhayangkara FC. Akan tetapi, Jupe menilai, memikirkan pertandingan tersebut saat ini masih terlalu dini.